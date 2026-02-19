Mùng 3 Tết: Gia Lai rộn ràng đón du khách gần xa

(GLO)- Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du Xuân tại Gia Lai tiếp tục rộn ràng khi người dân và du khách đổ về các quán cà phê, điểm vui chơi sinh thái và chùa chiền để tận hưởng những ngày đầu năm mới.

Không khí Xuân rộn ràng tại quán cafe, chùa chiền

Tại khu vực phía Tây Gia Lai, người dân có nhiều lựa chọn du Xuân trong những ngày Tết. Đáng chú ý, các quán cà phê kết hợp khu vui chơi, vận động cho trẻ em trở thành điểm đến hút khách.

Quán Ánh Quang Vegan Garden Coffee & Homestay (hẻm 125 Ngô Quyền, xã Biển Hồ) mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách. Trên khuôn viên rộng khoảng 3.000 m², chủ cơ sở thiết kế mô hình kết hợp giữa cà phê, homestay và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Thảm trượt cầu vồng ở Ánh Quang Vegan Garden Coffee & Homestay hút khách ngày Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay trước Tết Nguyên đán, cơ sở này đã lắp đặt thảm trượt cầu vồng có quy mô lớn nhất khu vực phía Tây Gia Lai hiện nay. Đây là trò chơi trải nghiệm cảm giác mạnh đã phổ biến tại nhiều địa phương, song vẫn còn khá mới mẻ với người dân phố núi nên thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái cũng được nhiều người lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan - chủ vườn dâu Loan Nguyễn (xã Ia Băng) cho biết, mỗi năm chị trồng dâu trên diện tích khoảng 1 ha để phục vụ khách dịp Tết, với sản lượng ước đạt hàng trăm kg.

“Không gian vườn rộng, xanh mát nên nhiều gia đình thích tự tay hái dâu, vừa chụp ảnh lưu niệm vừa coi như hái lộc đầu năm. Mỗi ngày, vườn đón hàng trăm lượt khách, thu hoạch khoảng 60-70 kg dâu” - chị Loan chia sẻ.

Đông đảo người dân chọn đi các quán cà phê ngày Tết để thư giãn. Ảnh: Văn Ngọc

Quán cà phê kín khách, chùa chiền đông người lễ Phật

Tại khu vực đường Bùi Đình Túy (phường Pleiku) - nơi được xem là “thủ phủ” của các quán cà phê, nhiều cơ sở luôn trong tình trạng kín bàn trong những ngày Tết. Quán cà phê Chạm Mơ (72 Bùi Đình Túy), vừa khai trương trước Tết Nguyên đán, là một trong những điểm đến “hot” với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Quán được thiết kế không gian mở, tọa lạc trên miệng núi lửa làng Plei Ơp. Theo ghi nhận, từ sáng mùng 3 Tết, nhiều khách đã phải xếp hàng chờ gọi nước. Không chỉ thưởng thức cà phê, du khách còn tìm đến đây để cảm nhận không khí nhộn nhịp, rộn ràng của mùa Xuân.

Chị Lê Thị Đài Uy (phường Thống Nhất) cho biết: “Sau những ngày chúc Tết họ hàng, tôi chọn đi cà phê cùng bạn bè để thư giãn. Dù quán nào cũng đông nhưng đó lại là nét đặc trưng thú vị của ngày Xuân”.

Quán cà phê Chạm Mơ thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với các điểm vui chơi, nhiều chùa trên địa bàn tỉnh cũng đón lượng lớn người dân đến lễ Phật, cầu an đầu năm. Với nhiều gia đình, đi chùa là cách khởi đầu năm mới trong không khí thanh tịnh, bình an.

Chị Đỗ Anh Phương chia sẻ: “Năm nay tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Sau khi thăm hỏi, chúc Tết người thân, cả gia đình tôi cùng nhau đi chùa, cầu mong một năm mới thuận lợi, an lành”.

Chùa tiếp tục là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn trong mùng 3 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thảo Khuy

Xu hướng trang trí tiểu cảnh Xuân tại các chùa ngày càng nở rộ, góp phần tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Trong tiết trời dịu nhẹ đầu năm, làn khói hương quyện hòa cùng sắc hoa rực rỡ khiến nhiều người cảm nhận rõ nét hơn sự an yên, lắng đọng giữa nhịp sống đang dần trở lại sau những ngày sum họp.

Anh Thái Tấn Lực (xã Tuy Phước Bắc) chia sẻ: “Đến mùng 3, gia đình tôi đã thăm viếng ba ngôi chùa ở các địa phương khác nhau. Mỗi nơi một nét riêng, nhưng đều mang lại cảm giác thư thái, nhẹ lòng trong những ngày đầu năm”.

Điểm cộng đối với du khách ngoại tỉnh

Không chỉ người dân địa phương, Gia Lai còn đón nhiều du khách ngoại tỉnh lựa chọn làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ Tết dài ngày. Với họ, du Xuân tại Gia Lai là cơ hội trải nghiệm một cái Tết chậm rãi, gần gũi và đậm bản sắc địa phương.

Cùng gia đình tham quan, trải nghiệm các trò chơi tại Ánh Quang Vegan Garden Coffee & Homestay, chị Nguyễn Uyên Trang (TP. Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên cả nhà đón Tết tại Gia Lai. Theo chị, điều khiến gia đình ấn tượng nhất chính là thời tiết khô ráo, trong lành, khác hẳn không khí mưa phùn đặc trưng ngoài Bắc mỗi dịp đầu năm.

Du khách trải nghiệm bài chòi dân gian. Ảnh: Thảo Khuy

“Tết ở đây nắng nhẹ, trời xanh, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trẻ nhỏ vui chơi thoải mái, người lớn được thư giãn trong không gian rộng rãi. Nếu có dịp, gia đình tôi chắc chắn sẽ quay lại để khám phá thêm” - chị Trang chia sẻ.

Không chỉ tham quan các điểm vui chơi, nhiều du khách còn hào hứng trải nghiệm đời sống và phong tục địa phương. Bạn Đặng Hà Phương (TP. Hà Nội) dành trọn kỳ nghỉ để ăn Tết tại khu vực phía Đông Gia Lai. Với Phương, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những điểm check-in đông đúc, mà ở những bữa cơm sum vầy và cảm giác được hòa mình vào nhịp sinh hoạt của người dân nơi đây.

Bạn Đặng Hà Phương (ngoài cùng, bên phải) cùng bạn bè thăm Xuân, chúc Tết nhà người quen. Ảnh: Thảo Khuy

“Tôi được bạn bè dẫn đi thăm họ hàng, cùng chuẩn bị mâm cỗ, hái rau trong vườn, nướng thịt bằng lửa than, thưởng thức đặc sản địa phương và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật như bài chòi dân gian, hát bội. Không khí ấm áp, tự nhiên, không quá cầu kỳ nhưng lại đầy đủ tình cảm. Đây là một trải nghiệm Tết hoàn toàn khác so với trước đây của tôi” - Phương bày tỏ.

Đặc biệt, chị Võ Thị Duy Thừa (TP. Đà Nẵng) chia sẻ, năm nay chị đón Tết tại quê nhà TP. Đà Nẵng trong những ngày đầu năm, sau đó từ mùng 3 tiếp tục vào tỉnh Gia Lai để nghỉ ngơi và trải nghiệm đến hết kỳ nghỉ. Theo chị, việc “nối dài” Tết bằng một chuyến du Xuân như vậy giúp kỳ nghỉ thêm trọn vẹn.

Du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa địa phương dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thảo Khuy

“Sau khi sum họp gia đình ở Đà Nẵng, tôi vào nhà bạn ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai chơi từ mùng 3. Ở đây, không khí Tết rất giản dị nhưng ấm cúng. Ban ngày chúng tôi đi tham quan danh lam thắng cảnh, tối về cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Nhịp sống không quá vội vàng, mọi người thân thiện và hiếu khách. Tôi nghĩ mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa” - chị Thừa cho hay.

Sự hiện diện của đông đảo du khách gần xa đã góp phần làm bức tranh du Xuân tại Gia Lai thêm sinh động. Giữa tiết trời đầu năm dịu nhẹ, những trải nghiệm mới mẻ và khoảnh khắc sum vầy đã để lại trong lòng du khách một mùa Xuân đáng nhớ - không chỉ bởi cảnh đẹp, mà còn bởi sự gần gũi, chân tình của con người nơi đây.