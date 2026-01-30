Mũi Vi Rồng: Điểm hẹn của những người đam mê lướt sóng

(GLO)- Với điều kiện gió và sóng thuận lợi, mũi Vi Rồng (xã Phù Mỹ Đông) đang dần trở thành điểm hẹn của những người đam mê bộ môn lướt sóng, góp phần mang đến sinh khí mới trên vùng biển Gia Lai.

Những ngày vừa qua, khu vực mũi Vi Rồng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm môn lướt sóng. Theo chia sẻ của giới chuyên môn, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau là khoảng thời gian có sóng “đẹp” nhất để trải nghiệm bộ môn thể thao này.

Tại khu vực mũi Vi Rồng, nhiều vách đá lớn nhô ra biển, khi sóng vỗ vào tạo thành những đợt sóng cao, mạnh, rất lý tưởng cho bộ môn lướt sóng. Cùng với đó, gió mùa Đông Bắc mang đến những con sóng dài và ổn định, vừa đủ thoải cho người mới làm quen, đồng thời cũng đủ thách thức để những người giàu kinh nghiệm chinh phục và trải nghiệm cảm giác mạnh.

Trong điều kiện thuận lợi ấy, người chơi nương theo sức gió để lướt trên mặt sóng, thực hiện các động tác bứt khỏi mặt nước, nhào lộn. Thậm chí, người chơi còn kiên nhẫn chờ đợi 10-15 phút để đón được con sóng đủ lý tưởng, rồi sử dụng các kỹ thuật để điều khiển ván lướt trên đầu sóng.

Người chơi điều khiển ván lướt trên những con sóng cao tại khu vực mũi Vi Rồng. Ảnh: H.V

Theo anh Nicol Tom (người Mỹ, hiện sinh sống tại phường Hội An, TP Đà Nẵng), khu vực này có mũi đá và rừng cây tự nhiên chắn gió, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lướt sóng và phù hợp với nhiều cấp độ khác nhau.

“Trước đây, tôi được một người bạn giới thiệu địa điểm này. Sau đó, tôi thường xuyên quay lại trải nghiệm. Ban đầu, chỉ có vài người biết, rồi dần dần mọi người chia sẻ với nhau. Ở Đà Nẵng và Nha Trang cũng có những bãi biển phù hợp để lướt sóng, nhưng mũi Vi Rồng lại có lợi thế riêng về địa hình và hướng gió” - anh Tom chia sẻ.

Theo đuổi môn lướt sóng gần 10 năm, từ góc độ cá nhân, anh Kalen Schloss (đến từ Australia) chia sẻ: “Mũi Vi Rồng còn khá hoang sơ nên cảm giác lướt trên mặt sóng mang lại sự tự do rất đặc biệt. Hiện nay, đường vào mũi Vi Rồng đã khang trang hơn so với những lần trước tôi đến. Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm hệ thống biển chỉ dẫn cụ thể sẽ giúp du khách và người chơi thể thao dễ dàng tìm đường tiếp cận khu vực này”.

Nắm bắt nhu cầu của du khách ngày một tăng tại khu vực mũi Vi Rồng, một số hộ đã kinh doanh dịch vụ homestay, hàng quán ẩm thực. Du lịch ở đây đang có những bước phát triển mới với lượng khách không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới với môn thể thao đặc trưng.

Trong những ngày có đông du khách, bà Nguyễn Thị Hương - chủ quán ăn phục vụ du khách ở thôn Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông) luôn tất bật. Quán chủ yếu phục vụ mì tôm, bánh mì, trứng, cơm… Bên cạnh đó, quán còn linh hoạt nấu thêm một số món ẩm thực đặc trưng của địa phương để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách.

Du khách chỉ cần nói vài từ đơn giản như “mì”, “cà phê”, bà Hương nhanh chóng hiểu ý và phục vụ tận tình. Chính sự chu đáo, thân thiện ấy của người dân địa phương đã để lại ấn tượng đẹp, góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi đến với mũi Vi Rồng.

Bà Hương chia sẻ: “Trong khoảng thời gian từ mùa đông năm trước đến hết mùa xuân năm sau, du khách nước ngoài đến đây khá nhiều để chơi lướt sóng. Tôi mong thời gian tới địa phương quan tâm và tổ chức thêm nhiều hoạt động thú vị để thu hút du khách”.

Mũi Vi Rồng thu hút du khách quốc tế đến lướt sóng, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương. Ảnh: H.V

Anh Nguyễn Hồ Tiến - Hướng dẫn viên du lịch tự do tại TP Đà Nẵng - cho biết: Trong năm 2025, anh đã dẫn 7 đoàn khách nước ngoài, mỗi đoàn khoảng 5 - 7 du khách đến mũi Vi Rồng để trải nghiệm bộ môn lướt sóng.

Ngoài bãi biển gần khu vực mũi Vi Rồng, các bãi biển tại Đề Gi và Cát Tiến cũng có điều kiện phù hợp cho bộ môn lướt sóng. Tuy nhiên, mũi Vi Rồng vẫn sở hữu những nét hấp dẫn riêng, với địa hình và điều kiện sóng đòi hỏi kỹ thuật người chơi cao hơn, đồng thời có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ.

“Chúng tôi mong muốn tỉnh Gia Lai tổ chức các giải lướt sóng, tạo thêm sức hút và sự hứng thú cho du khách” - anh Tiến bày tỏ.