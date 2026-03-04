Gia Lai City Trail 2026 sẽ mở cổng đăng ký vào ngày 12-3

(GLO)- Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải chạy “Gia Lai City Trail 2026 - Giấc mơ đại ngàn” (mùa thứ 4) sẽ chính thức mở cổng đăng ký bib vào lúc 12 giờ trưa ngày 12-3-2026.

Gia Lai City Trail 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (30, 31-10 và 1-11); trong đó, ngày 1-11 là ngày thi đấu chính.

Mùa giải năm nay tiếp tục được định vị là sân chơi thử thách thể lực và ý chí của cộng đồng runner, với thông điệp “Chiến binh đại ngàn”, tôn vinh tinh thần bền bỉ, kỷ luật và khả năng chinh phục địa hình cao nguyên.

Gia Lai City Trail 2026 có 5 cự ly khác hẳn so với các mùa giải trước.

Giải trở lại với 5 cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km và 70 km. Điểm đáng chú ý ở mùa thứ 4 là có thêm cự ly 70 km dành cho các vận động viên muốn thử thách đường dài. Cung đường thi đấu dự kiến băng qua 8 ngọn núi: Chư Me, Chư Tưn Keo, Chư Krang, Tâu La, Lar, Chư Đăng Ya, Chư Nâm và Lor.

Một mùa giải mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn cho cộng đồng chạy bộ. Ảnh: H.H

Sau 3 mùa tổ chức, Gia Lai City Trail từng bước khẳng định dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ. Ở mùa thứ 4, việc nối dài cung đường cộng thêm việc chinh phục 8 đỉnh núi không chỉ nâng cao độ khó, tăng sức hấp dẫn cho giải mà còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên Gia Lai đến đông đảo runner trong cả nước.