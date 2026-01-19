“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

Gia Lai (cũ) từng là một thế lực ở Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Ở thời điểm 2007-2009, các chân chạy phố Núi đã làm mưa làm gió tại sân chơi này khi thống trị các nội dung đơn nữ, đồng đội nam - nữ hay toàn đoàn, với “Nữ hoàng leo núi” Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trần Thanh Diệu….

Nguyễn Thị Duyên (trái) và Thu Thảo đã cải thiện thành tích tại giải năm nay. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian “nói không” với đầu tư cho thể thao thành tích cao, điền kinh Gia Lai đã bị hụt hơi, bởi để đào tạo ra lứa vận động viên (VĐV) chững chạc đủ khả năng tranh chấp huy chương cần một thời gian dài.

Những năm qua, Gia Lai (cũ) bắt đầu có tín hiệu khả quan với một thế hệ tài năng. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Trịnh Minh Tâm, Hà Quang Thắng, Nguyễn Thành Đạt… với các VĐV già dặn như Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Thảo… đã giúp điền kinh Gia Lai nuôi hy vọng. Song họ vẫn thiếu đi một cá nhân đủ khả năng kéo “đoàn tàu” đồng đội cũng như toàn đoàn.

Trong khi đó, Bình Định (cũ) cũng có những nhân tố xuất sắc như Phạm Thị Hồng Lệ. Chân chạy sinh năm 1998 đã nhiều lần bước lên bục vinh quang tại giải đấu này, song vẫn còn đơn độc trong hạng mục đồng đội cũng như toàn đoàn.

Do đó, khi sáp nhập đơn vị hành chính, giới chuyên môn đã kỳ vọng Gia Lai - Bình Định (cũ) sẽ bù đắp, bổ sung cho nhau để đưa cái tên Gia Lai mới trở thành một thế lực thực sự tại giải đấu.

Nguyễn Thị Duyên, Hồng Lệ, Thu Thảo ở bục nhận huy chương vàng nội dung đồng đội nữ tuyển. Ảnh: ĐVCC

Ông Ngô Gia Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho hay: “Cả 2 tỉnh cũ đều có thế mạnh ở cự ly trung bình - dài cũng như leo núi. Do đó, khi sáp nhập, các VĐV đã nhanh chóng thích nghi, hòa nhập cùng nhau rất tốt. Các em đều rất cởi mở, hòa đồng và quyết tâm thi đấu không chỉ vì thành tích cá nhân mà còn cả tập thể với cái tên Gia Lai”.

Và thực tế thi đấu đã không phụ sự kỳ vọng khi các chân chạy Gia Lai đạt được thành tích cao với 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng cá nhân thuộc về Hồng Lệ khi cô có lần thứ 2 liên tiếp đứng trên bục số 1. Ngoài ra, Thu Thảo cũng có sự bứt phá khi vươn lên vị trí thứ 5, hơn 1 bậc so với giải năm 2025. Nguyễn Thị Duyên cũng tiến bộ vượt bậc ở lần thứ 2 tranh tài với vị trí thứ 6, hơn 5 bậc so với năm 2025.

Sự cố gắng của từng cá nhân đã giúp Gia Lai giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ tuyển. “Sau lần tranh tài ở năm 2025, tôi đã rút ra cho mình được rất nhiều bài học. Đặc biệt, khi được thi đấu chung màu áo với Hồng Lệ - người chúng tôi đã luôn khâm phục trước đây, đã trở thành động lực để cả đội cùng nhau tiến bộ và mang về huy chương vàng đồng đội quý giá” - Thu Thảo chia sẻ.

Ở nội dung đồng đội nữ trẻ, sự kết hợp giữa Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đặng Thị Kiều Mãng, R-Noa, Rơ Châm Ngạn cũng giúp Gia Lai có huy chương đồng. Với những thành tích đó, Gia Lai chính thức trở lại tốp đầu với vị trí nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau đơn vị rất mạnh là Quân đội.

Gia Lai đã giành giải nhì toàn đoàn tại giải đấu năm nay. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Hùng, giải đấu này đã trở thành dấu mốc đưa Gia Lai trở lại với cuộc đua tranh tốp đầu toàn đoàn - điều mà các thế hệ VĐV đi trước đã từng làm được. Không những vậy, giải đấu còn là cơ hội để các huấn luyện viên đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu, sở trường của từng VĐV để có phương án bố trí nhân sự cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 hay gần nhất là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa vào tháng 3-2026.

“Gia Lai sáp nhập và các địa phương khác cũng vậy. Một số địa phương có thế mạnh tương đồng cũng nhập vào với nhau nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Do đó, chúng tôi phải lên kế hoạch từ sớm để có kế hoạch tập huấn, điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được thành tích cao nhất. Với sự khởi đầu thuận lợi tại giải leo núi vừa rồi, chúng tôi tin rằng điền kinh của Gia Lai mới sẽ còn mang về những tín hiệu vui trong thời gian tới” - ông Hùng kỳ vọng.