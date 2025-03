Hàng ngàn vận động viên tham gia Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 45

Nhiều điểm mới

Từ một giải đấu mang tính chất truyền thống, Giải việt dã Kpă Klơng đã có những sự thay đổi tích cực để phù hợp với xu thế hiện đại. Bởi vậy, giải đã trở thành điểm đến thường xuyên cho những người chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Năm nay, giải đón chào một cột mốc kỷ lục với số lượng VĐV đông đảo nhất từ trước tới nay.

Giải có số lượng VĐV đông kỷ lục với gần 3.500 người. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo Ban tổ chức, giải có sự tham gia của gần 3.500 VĐV trong cả nước với 18 tỉnh, thành. Ngoài ra còn có VĐV đến từ 2 quốc gia là Philippines và Afghanistan. Dù chỉ là giải chạy của một thành phố tổ chức, song đây là con số mà bất kỳ giải chạy nào trong cả nước cũng ao ước có được.

Một trong những yếu tố góp phần mang đến số lượng VĐV kỷ lục chính là việc Ban tổ chức đã mở đường chạy 2,5 km Kids cho các em ở lứa tuổi 6-11. Chỉ riêng cự ly này đã có gần 500 runner nhí tranh tài. Để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho các VĐV, cự ly 2,5 km đã được xuất phát vào chiều 22-3 với cung đường vòng quanh bờ kè suối Hội Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tham gia ở cự ly 21 km. Ảnh: Hoàng Hoài

Dù chỉ là các VĐV nhí, song chất lượng chuyên môn của cự ly này cũng khiến giới chuyên môn bất ngờ. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm đam mê chạy bộ và ươm mầm cho các tài năng trong tương lai. Em Trần Quang Nhật Minh-giải nhất cự ly 2,5 km nam chia sẻ: “Em chỉ mới chạy bộ vài tháng nay và rất thích môn thể thao này. Em sẽ cố gắng tập luyện để sau này cùng tham gia chạy với các anh chị, cô chú ở các cự ly dài hơn nữa”.

Bên cạnh đó, điều khiến các chân chạy ấn tượng hơn cả là giải năm nay đã khai thác một cung đường mới, một góc mới rất khác của TP. Pleiku. Ngoài trừ cự ly 2,5 km, tất cả các cự ly đều chạy vòng quanh công viên Diên Hồng theo con đường nội bộ. Công viên đã mang diện mạo mới với sự chỉnh trang, đầu tư lần đầu tiên đón runner tại một giải phong trào. Hầu hết các VĐV tham gia giải đều lần đầu chạy bộ dưới những tán cây xanh mát của công viên Diên Hồng và đều tỏ ra thích thú.

Các runner thích thú với cung đường mới. Ảnh: Hoàng Hoài

Đặc biệt ở cự ly 21 km, các VĐV sẽ được trải nghiệm cung đường mới của giải chạy là đường Trường Sa, Hoàng Sa… Đây là những tuyến đường ngoại ô của thành phố mang một vẻ đẹp rất riêng mà không nhiều người có cơ hội thử sức. Anh Hoàng Lùng (tỉnh Đắk Lắk) hồ hởi: “Hầu như giải chạy nào ở Gia Lai tôi cũng tham gia. Mỗi giải lại mang đến cho tôi một cảm xúc rất thú vị khi được khám phá vùng đất này. Giải lần này cũng là lần tôi được chạy những cung đường mới, được trải nghiệm những cảnh đẹp với không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng cho Phố núi Pleiku”.

Những bước chạy thần tốc

Pleiku những ngày cuối tháng 3 nhưng thời tiết vẫn se lạnh, lúc sáng sớm vào khoảng 16 độ C và ấm dần lên. Đó vô tình cũng là điều kiện lý tưởng để các VĐV có thể bung sức chinh phục cự ly của mình. Hầu hết các cung đường đều phải trải qua những con dốc dù không quá cao nhưng lại khá dài. Dẫu vậy, các runner vẫn khá “bon chân” và đạt được thành tích cao đáng nể.

Lần đầu tiên một giải chạy được tổ chức trên đường Trường Sa. Ảnh: Hoàng Hoài

Ở cự ly 21 km của nam, VĐV Hoàng Lùng vẫn giữ được vị trí “độc tôn” của mình khi bảo vệ thành công ngôi vị số 1. Tấm huy chương vàng của anh còn được tô điểm hơn bởi thành tích chỉ 1 giờ 17 phút. Trong khi đó chân chạy về thứ 2 là Đào Thế Vinh cán đích với 1 giờ 27 phút.

“Đây cũng là kỷ lục cá nhân của tôi ở giải này khi về sớm hơn 4 phút so với năm ngoái. Năm nay đường cũng khá dốc, nhiều đoạn đường khó nhưng cũng khá thú vị. Tôi đã cố gắng phân bổ sức để duy trì được nhịp độ đều đặn cũng như chiến thuật đề ra để đạt được thành tích cao cho bản thân mình”-anh Lùng thổ lộ.

Nguyễn Thị Duyên (bìa phải) đã về đích đầu tiên ở cự ly 21 km nữ. Ảnh: Hoàng Hoài

Ở nội dung của nữ, chân chạy Nguyễn Thị Duyên (huyện Krông Pa) không đặt mục tiêu quá cao ở giải này bởi trước mắt cô 1 tuần nữa là Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong diễn ra tại Quảng Trị. Tuy vậy, nữ VĐV 35 tuổi vẫn “nuốt” cự ly 21 km chỉ với 1 giờ 34 phút để lần thứ 2 liên tiếp về nhất tại giải đấu.

Các nghệ nhân cồng chiêng nhí đón chào VĐV tại công viên Diên Hồng. Ảnh: Hoàng Hoài

Cự ly 10 km năm nay được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo nên những sự đua tranh quyết liệt. Nhiều đơn vị xã, phường sẵn sàng chiêu mộ các chân chạy mạnh ở địa phương khác về đầu quân nhằm có thành tích tốt. Do đó, dàn “elite” của làng chạy bộ Gia Lai hầu hết đều tập trung ở cự ly được đánh giá là khốc liệt này.

Với những chân chạy chất lượng, cự ly 10 km đã chứng kiến màn đua tranh khá gắt gao. Đơn cử như tại nội dung của nam, chân chạy Võ Minh Dũng đã về đích đầu tiên chỉ với 34 phút 54 giây trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Các chân chạy bám đuổi anh như Trần Văn Quế, Puih Thông hay Lê Hoàng Phi, Nguyễn Đinh Mão… lần lượt về phía sau cũng chỉ cách nhau khoảng thời gian ngắn chưa đầy 1 phút cho thấy sự cạnh tranh kịch tính.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thứ hạng cao. Ảnh: Hoàng Hoài

Tương tự, ở nội dung của nữ, Nguyễn Thị Thu Thảo cũng vấp phải sự so tài quyết liệt đến từ Lê Thị Xạ My hay Quách Thị Thùy Trang-người vừa đạt giải nhất cự ly 10 km của Trường THPT Pleiku tổ chức cách đây 1 tuần. Phải đến những km cuối cùng, Thu Thảo mới có sự bứt phá để về đích đầu tiên với thành tích 41 phút 6 giây, cách biệt Xạ My về thứ 2 với 42 phút 2 giây.

VĐV Thu Thảo chia sẻ: “Cự ly 10 km có rất nhiều VĐV mạnh đã đạt thành tích cao ở các giải chạy trước nên sự đua tranh cũng trở nên quyết liệt hơn. Tôi phải duy trì chiến thuật cá nhân tốt nếu không muốn bị vượt qua. Đây là năm đầu tiên tôi chạy cho phường Hoa Lư và rất may mắn đã giành được giải nhất”.

40 triệu đồng đã được Ban tổ chức chuyển vào Quỹ "Áo ấm cho em". Ảnh: Hoàng Hoài

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Hữu Dũng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: “Công tác tổ chức của giải chạy năm nay đã được các đơn vị phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn, chuyên nghiệp và vui tươi. Hàng ngàn VĐV đã hội tụ về giải chạy mang tính chất truyền thống này góp phần tạo nên thành công của giải. Hy vọng giải đấu sẽ khơi dậy đam mê chạy bộ cho người dân, góp phần thúc đẩy du lịch, xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Được biết, thông qua giải, Ban tổ chức cũng đã trao 40 triệu đồng cho Quỹ “Áo ấm cho em” nhằm giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.