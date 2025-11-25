Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tuyển sinh 5 vận động viên năng khiếu điền kinh

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 25-11, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã thông báo tuyển 5 vận động viên (VĐV) năng khiếu để bổ sung vào đội Điền kinh của đơn vị.

Theo đó, hiện tại đội Điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đang có 16 VĐV ở tuyến trẻ và tuyến tuyển. Trong số này có 2 VĐV đang được triệu tập vào đội tuyển Điền kinh quốc gia là Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng.

Đội Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Pleiku hiện có 16 VĐV. Ảnh: Thanh Duy

Để tạo lứa VĐV kế cận, Trung tâm sẽ tuyển thêm 5 VĐV năng khiếu điền kinh. Đối tượng tuyển sinh là các em nam-nữ học sinh từ lớp 5 đến lớp 7, tương ứng năm sinh từ 2013-2015; có đam mê, tài năng về chạy bộ. Với các em ở độ tuổi lớn hơn cần yêu cầu có tài năng, nỗ lực nổi bật hơn.

Các em được tuyển chọn vào tuyến năng khiếu sẽ được đào tạo bài bản, phát triển lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp. Các VĐV sẽ được hưởng lương hằng tháng với chế độ ăn, học đầy đủ, được cọ xát ở giải đấu trong và ngoài tỉnh cũng như quốc tế.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, thời gian tuyển sinh diễn ra vào ngày 7-12 tại phường Pleiku. Phụ huynh có nhu cầu đăng ký qua huấn luyện viên Trần Thanh Duy, số điện thoại 0896.350.806.

Tin liên quan

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Thể thao

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

Bóng đá

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Shorts Video

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

Thể thao

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

