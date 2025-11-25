Tuyển sinh 5 vận động viên năng khiếu điền kinh

(GLO)- Chiều 25-11, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã thông báo tuyển 5 vận động viên (VĐV) năng khiếu để bổ sung vào đội Điền kinh của đơn vị.

Theo đó, hiện tại đội Điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đang có 16 VĐV ở tuyến trẻ và tuyến tuyển. Trong số này có 2 VĐV đang được triệu tập vào đội tuyển Điền kinh quốc gia là Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng.

Đội Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Pleiku hiện có 16 VĐV. Ảnh: Thanh Duy

Để tạo lứa VĐV kế cận, Trung tâm sẽ tuyển thêm 5 VĐV năng khiếu điền kinh. Đối tượng tuyển sinh là các em nam-nữ học sinh từ lớp 5 đến lớp 7, tương ứng năm sinh từ 2013-2015; có đam mê, tài năng về chạy bộ. Với các em ở độ tuổi lớn hơn cần yêu cầu có tài năng, nỗ lực nổi bật hơn.

Các em được tuyển chọn vào tuyến năng khiếu sẽ được đào tạo bài bản, phát triển lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp. Các VĐV sẽ được hưởng lương hằng tháng với chế độ ăn, học đầy đủ, được cọ xát ở giải đấu trong và ngoài tỉnh cũng như quốc tế.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, thời gian tuyển sinh diễn ra vào ngày 7-12 tại phường Pleiku. Phụ huynh có nhu cầu đăng ký qua huấn luyện viên Trần Thanh Duy, số điện thoại 0896.350.806.