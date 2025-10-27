Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Điền kinh người khuyết tật quốc gia

(GLO)- Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh tham gia Giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật năm 2025 đã xuất sắc giành 11 huy chương.

Theo đó, các VĐV Gia Lai giành được 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Cụ thể, 3 huy chương bạc thuộc về VĐV Ksor H’Yưa ở nội dung chạy bộ cự ly 100 m nữ và 400 m nữ; Ksor H’Điêt ở nội dung ném lao nữ.

Các VĐV Gia Lai xuất sắc giành được 11 huy chương. Ảnh: Thiên Bình

Ngoài 2 tấm huy chương bạc, VĐV Ksor H’Yưa còn giành được 1 huy chương đồng ở nội dung chạy bộ cự ly 200 m nữ.

Ngoài ra, có 2 VĐV cùng giành được mỗi người 2 huy chương đồng là Rcom Hoanh và Ksor A Liên, cùng ở nội dung ném tạ và ném đĩa nam.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 29-10 do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Giải quy tụ gần 300 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, Gia Lai có 6 VĐV tham gia tranh tài.