Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Điền kinh người khuyết tật quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh tham gia Giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật năm 2025 đã xuất sắc giành 11 huy chương.

Theo đó, các VĐV Gia Lai giành được 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Cụ thể, 3 huy chương bạc thuộc về VĐV Ksor H’Yưa ở nội dung chạy bộ cự ly 100 m nữ và 400 m nữ; Ksor H’Điêt ở nội dung ném lao nữ.

cac-vdv-gia-lai-da-xuat-sac-gianh-duoc-11-tam-huy-chuong-anh-thien-binh.jpg
Các VĐV Gia Lai xuất sắc giành được 11 huy chương. Ảnh: Thiên Bình

Ngoài 2 tấm huy chương bạc, VĐV Ksor H’Yưa còn giành được 1 huy chương đồng ở nội dung chạy bộ cự ly 200 m nữ.

Ngoài ra, có 2 VĐV cùng giành được mỗi người 2 huy chương đồng là Rcom Hoanh và Ksor A Liên, cùng ở nội dung ném tạ và ném đĩa nam.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 29-10 do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Giải quy tụ gần 300 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, Gia Lai có 6 VĐV tham gia tranh tài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Bóng đá

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Bóng đá

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Thể thao

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null