Gia Lai sẵn sàng cho Giải Vô địch quốc gia môn Điền kinh người khuyết tật

(GLO)- Để sẵn sàng cho Giải Vô địch quốc gia môn Điền kinh người khuyết tật năm 2025, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai đang có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, nhằm đạt thành tích cao nhất.

Giải Vô địch quốc gia môn Điền kinh người khuyết tật năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 20 đến 29-10. Trong đó, ngày 24-10, các VĐV Gia Lai sẽ chính thức bước vào các cuộc tranh tài.

Gia Lai là một trong những địa phương giàu thành tích ở giải đấu này. Đơn cử, năm 2020, các VĐV Gia Lai đã giành đến 15 huy chương các loại. Ở lần gần nhất vào năm 2024, họ cũng giành được 5 huy chương.

Gia Lai có 6 VĐV tranh tài ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Để chuẩn bị cho giải năm nay, ngay từ đầu tháng 10-2025, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thành lập đoàn VĐV với 2 cán bộ, huấn luyện viên và 6 VĐV được tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Theo đó, các VĐV gồm: Rcom Hoanh, Kpă Vinh, Ksor A Liên, Rcom H’Điêt, Ksor H’Yưa, Rơ Lan Đứt. Họ sẽ thi đấu ở các nội dung chạy và ném lao, tạ, đĩa.

Theo ông Nay Gôn-Huấn luyện viên của đội, đây đều là các VĐV đã dày dặn kinh nghiệm qua nhiều năm tham gia các giải vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật. Họ được tuyển chọn từ nhiều địa phương khác nhau và đã tập luyện trước khi được tập trung lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Đơn cử như VĐV Rcom Hoanh (SN 1979, trú tại xã Ia Hiao) đã có 11 năm tham gia giải, giành hàng chục huy chương cả vàng, bạc, đồng ở các nội dung ném lao, tạ, đĩa.

Năm 2007, sau một tai nạn giao thông, anh Hoanh buộc phải cưa mất chân trái đến qua đầu gối. Tuy vậy, anh vẫn là trụ cột của gia đình, thường xuyên làm việc đồng áng để cùng vợ nuôi các con.

Nhờ đó, anh có nền tảng thể lực tốt, đặc biệt ở đôi tay nên rất phù hợp với các bộ môn sử dụng đến khối cơ này như ném lao, tạ, đĩa. Dù đây là môn thể thao khá xa lạ, song anh đã nhanh chóng bắt nhịp để đạt được thành tích cao.

Anh Rcom Hoanh là 1 trong những VĐV giàu thành tích nhất của đoàn Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Hoanh chia sẻ: “Dù ở nhà không có dụng cụ tập luyện chuyên dụng cho các môn này, nhưng ngoài giờ đồng áng, tôi vẫn tập luyện thêm các môn thể thao bổ trợ khác như nâng tạ, hít đất… để tăng cường cơ bắp cũng như sự bền bỉ. Khi được tập trung, chúng tôi tận dụng khoảng hơn 10 ngày tập cùng các dụng cụ để có cảm giác, phong độ tốt nhất cho giải”.

Các VĐV tích cực tập luyện môn ném tạ. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng như anh Hoanh, chị H’Điêt (SN 1987, trú tại phường Ayun Pa) đang rất nỗ lực để mang về thành tích cho đoàn Gia Lai. Năm 13 tuổi, chị gặp tai nạn lao động khi làm việc ở một lò gạch khiến chị mất cánh tay trái. Hiện tại, chị đang làm nghề bán vé số tại khu vực phường Ayun Pa để nuôi 3 con ăn học.

Chị H’Điêt cũng là một trong những VĐV có nhiều thành tích nhất của thể thao người khuyết tật tại Gia Lai với rất nhiều huy chương vàng ở các nội dung: chạy, ném lao, tạ, đĩa ngay từ năm 2010. Chị đã từng đầu quân cho đội TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm, trước khi trở về Gia Lai sinh sống và thi đấu cho quê hương từ năm 2024.

“Công việc thường ngày của tôi không liên quan nhiều đến việc rèn luyện thể chất nên mỗi khi có thời gian, tôi phải tự tập luyện thêm. Để chuẩn bị cho giải đấu tại Lâm Đồng, chúng tôi được tạo điều kiện về chỗ ăn, ở, tập luyện trong khoảng hơn 10 ngày. Đó thực sự là khoảng thời gian quý giá để chúng tôi tập trung nhất cho giải với hy vọng sẽ mang huy chương về cho tỉnh nhà”-chị H’Điêt bày tỏ.

2 VĐV khuyết tật sẽ tham gia nội dung chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, dù không được trang bị nhiều trang thiết bị chuyên nghiệp cho các môn thể thao chuyên dụng của người khuyết tật, song Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku vẫn có hệ thống cơ sở vật chất giúp các VĐV chuẩn bị tốt cho giải.

Ông Gôn cho biết: “So với các đơn vị lớn, điều kiện của Gia Lai còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khắc phục những khó khăn, tập trung trang thiết bị, sân bãi ưu tiên cho VĐV khuyết tật tập luyện để tham gia giải. Ngoài mặt thành tích, giải cũng mang ý nghĩa rất lớn với những người khuyết tật. Đây là cơ hội để họ vượt qua mặc cảm để tự tin, hòa nhập hơn trong cuộc sống”.