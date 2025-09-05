Karate khẳng định vị thế

(GLO)- Những năm gần đây, đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được quan tâm đầu tư có chiều sâu, từ đó đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu, đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Gia Lai.

Đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku hiện có 2 HLV, 19 VĐV. Những năm qua, đội tuyển đã giành được nhiều thành tích cao: Năm 2023, đội tham gia 5 giải đấu lớn và đoạt 45 huy chương các loại.

Năm 2024, đội đã giành 60 huy chương, trong đó nổi bật là 3 HCB và 2 HCĐ tại Giải Vô địch karate Đông Nam Á. Từ đầu năm 2025 đến nay, đội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi mang về 47 huy chương (14 HCV, 14 HCB, 19 HCĐ) qua 5 giải đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Các VĐV đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku tích cực tập luyện. Ảnh: R’Ô Hok

Theo anh Bùi Công Tuấn-HLV đội tuyển karate của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, để đạt được những thành tích trên, đội đã tập trung xây dựng chương trình huấn luyện bài bản và khoa học. Cùng với đó, đơn vị chủ động cử các VĐV karate đi tập huấn dài hạn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Đội tuyển karate của Trung tâm hiện có 2 VĐV được triệu tập vào đội tuyển karate quốc gia và 1 VĐV được gọi vào đội tuyển karate trẻ quốc gia. Bước vào các giải đấu quan trọng, các VĐV được phép trở lại thi đấu cho đơn vị, đảm bảo lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng chinh phục mục tiêu thành tích cao.

Trung tâm cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các CLB karate mạnh ở các xã, phường để tuyển chọn những VĐV có tố chất tốt. Anh Nguyễn Hải Hà, HLV CLB Karate Hasuka (xã Ia Grai), cho biết: Khi phát hiện các võ sinh giàu tiềm năng, CLB sẽ chủ động liên hệ với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku phối hợp kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu. Từ năm 2020 đến nay, có 8 VĐV của CLB Karate Hasuka được tuyển vào Trung tâm. Hiện CLB đang tập trung huấn luyện lứa tuổi từ 6 đến 12. Đây là giai đoạn quan trọng để sàng lọc và đào tạo nền tảng kỹ thuật, thể lực nhằm phát hiện thêm nhiều nhân tố xuất sắc cho tỉnh.

Còn theo HLV Bùi Công Tuấn, đơn vị tiến hành kiểm tra kỹ năng và tố chất của các hạt nhân được cung cấp từ các CLB phong trào ngay từ đầu để xây dựng lộ trình huấn luyện phù hợp. “Sau khi được tuyển chọn, các em sẽ được đào tạo theo giáo án bài bản, sát với độ tuổi và trình độ chuyên môn, đảm bảo phát triển toàn diện về kỹ thuật, thể lực lẫn chiến thuật thi đấu”, anh Tuấn chia sẻ.

Em Võ Khánh Hiền (SN 2010, thôn Păng Gol, xã Ia Grai) là gương mặt trẻ được phát hiện tại cơ sở. Hiền học võ từ năm lớp 6 tại CLB Karate Hasuka. Với tố chất nổi bật và tinh thần say mê, em được tuyển vào đội tuyển trẻ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku từ năm 2023.

VĐV Võ Khánh Hiền (thứ 2 từ trái qua) xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch karate quốc gia 2025 tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: ĐVCC

Dưới sự dẫn dắt của các HLV chuyên nghiệp, đến nay Hiền đã giành 10 huy chương tại các giải quốc gia. Gần đây nhất, Hiền xuất sắc giành HCV nội dung đối kháng nữ hạng cân 40 kg lứa tuổi 14 -15 tại Giải Vô địch karate quốc gia 2025 tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 6.2025; HCV nội dung đối kháng đồng đội nữ lứa tuổi 15 - 17 tại Giải Vô địch các CLB karate quốc gia 2025 tại tỉnh Đắk Lắk vào tháng 7.2025.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Khánh Hiền bày tỏ: “Em sẽ cố gắng rèn luyện và thi đấu thật tốt để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần mang vinh quang về cho thể thao Gia Lai”.

Theo ông Phan Văn Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, karate hiện là một trong những môn thể thao mũi nhọn của thể thao Gia Lai. “Hiện các giải karate toàn quốc năm 2025 đã kết thúc. Đơn vị đang tập trung chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quan trọng của năm 2026, trong đó mục tiêu trọng tâm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Trung tâm cũng tiếp tục tuyển sinh, tuyển chọn các VĐV tiềm năng và tổ chức các giải đấu trong tỉnh để phát hiện, bồi dưỡng lớp vận động viên kế cận”, ông Hường cho biết.