Gia Lai có 12 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025

(GLO)-Chiều 3-10, đội tuyển điền kinh trẻ tỉnh Gia Lai đã xuất quân, lên đường tham dự Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025, diễn ra tại TP. Đà Nẵng.

Tham dự giải đấu, đoàn Gia Lai có 12 vận động viên, gồm 7 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và 5 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Đội tuyển trẻ điền kinh tỉnh Gia Lai (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức từ ngày 5 đến 15-10, tại sân vận động Tam Kỳ (phường Hương Trà) và sân vận động Hòa Xuân (phường Hòa Xuân).

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025 gồm các nội dung: chạy các cự ly 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m; đi bộ 10.000 m; 3.000 m chướng ngại vật, 110 m rào, 400 m rào; tiếp sức 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m nam nữ, hỗn hợp 4x800 m nam nữ; nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11 m và 13 m); đẩy tạ, ném lao; 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp; ném đĩa 1,750 kg, ném búa 7,260 kg, nhảy sào.