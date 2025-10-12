Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai giành 2 huy chương bạc tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025, tỉnh Gia Lai đã giành được 2 huy chương bạc do công của vận động viên Đoàn Bùi Thanh Trường (nội dung 1500 m) và Lê Hoàng Tân (nội dung 5.000 m). 

dien-kinh.jpg
Vận động viên Lê Hoàng Tân giành huy chương bạc nội dung 5.000 m với thành tích 15 phút 43 giây 90. Ảnh: ĐVCC
dien-kinh-1.jpg
Vận động viên Đoàn Bùi Thanh Trường giành huy chương bạc nội dung 1500 m. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 15-10, quy tụ 427 vận động viên (279 nam, 148 nữ) đến từ 35 đơn vị trên toàn quốc. Tổng cộng có 51 bộ huy chương.

Giải đấu gồm các nội dung: chạy các cự ly 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m; đi bộ 10.000 m; 3.000 m chướng ngại vật, 110 m rào, 400 m rào; tiếp sức 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m nam nữ, hỗn hợp 4x800 m nam nữ; nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11 m và 13 m); đẩy tạ, ném lao; 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp; ném đĩa 1,750 kg, ném búa 7,260 kg, nhảy sào.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức.

