VĐV Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ 17 vô địch tại VnExpress Marathon

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 30-11, giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra với sự tham gia của 10.000 vận động viên (VĐV). Ở nội dung 42 km nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Gia Lai) cán đích đầu tiên, nâng tổng số lần vô địch tại các giải trong hệ thống VnExpress Marathon lên 17 lần.

Tại giải đấu này, Hồng Lệ đóng vai trò dẫn nhịp nhóm sub3 với hàng chục runner nam bám theo. Việc hình thành các nhóm chạy có thành tích tương đồng giúp các runner hỗ trợ nhau, chia nước và duy trì tinh thần ổn định.

pham-thi-hong-le.jpg
Phạm Thị Hồng Lệ vô địch lần thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon. Ảnh: BTC

Ở vài cây số cuối, nhóm bắt đầu tách ra để hướng tới mục tiêu riêng. Hồng Lệ về nhất 42 km nữ sau 2 tiếng 56 phút (hơn Vũ Khánh Linh-người về nhì 44 giây), đánh dấu màn trở lại sau một số giải vắng mặt bằng ngôi vô địch thứ 17 trong hệ thống VnExpress Marathon.

Ở nội dung 42 km nam, Kemboi (Kenya) về nhất với thời gian 2 giờ 24 phút 20 giây, hơn người đồng hương Kure 2 phút. VĐV Trịnh Minh Tâm cán đích thứ ba với thành tích 2 giờ 27 phút. Đây là kỷ lục cá nhân của chân chạy Gia Lai-người mới bắt đầu chạy full marathon vào năm nay.

