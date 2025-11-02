Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách.

Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn là sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức từ ngày 31-10 đến 2-11, tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ).

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải thu hút gần 3.000 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Ở cự ly 5 km có gần 900 VĐV tham dự, cự ly 10 km gần 800 VĐV, cự ly 21 km gần 900 VĐV và cự ly 42 km hơn 300 VĐV.

Toàn bộ các cự ly đều xuất phát và về đích tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ) trong khung thời gian 3-13 giờ ngày 2-11.

Chinh phục cung đường chạy đầy thử thách

Ở mỗi cự ly, Ban Tổ chức đã thiết kế những cung đường riêng biệt, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người chạy. Điều này khiến các VĐV vô cùng háo hức, cảm giác như được bước vào một cuộc chinh phục giữa đại ngàn.

Tùy cự ly mà các VĐV lần lượt được chạy băng qua những địa danh nổi tiếng của Gia Lai như: Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn…

Mỗi đoạn đường mở ra một khung cảnh khác nhau: sắc xanh ngút ngàn của rừng thông, sắc vàng rực của dã quỳ bung rộ, không gian mênh mông của nước và đồng lúa... Để rồi, mỗi bước chạy đều in đậm niềm đam mê và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân.

Các runner vừa được chạy vừa "săn mây" trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Từ 3 giờ sáng 2-11, hơn 300 VĐV tham gia cự ly 42 km đã xuất phát tại cổng chính Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ để bắt đầu hành trình của mình. Lộ trình của cự ly này, các VĐV đi qua gần như trọn vẹn những địa danh nổi tiếng của Gia Lai.

Không giống như những cự ly ngắn mang đến niềm vui và sự sôi động, ở cự ly 42 km, các VĐV phải trải qua hành trình của bản lĩnh và sự kiên cường. Ngoài những cung đường quen thuộc như: tuyến đường qua hàng thông trăm tuổi, cánh đồng Ngô Sơn hay núi lửa Chư Đang Ya…, mùa giải năm nay, Ban Tổ chức còn thiết kế thêm lộ trình mới qua khu vực đập Tân Sơn và núi Chư Nâm.

Thời tiết hơi bất lợi, cộng với cung đường có độ dốc liên tục, quanh co và trơn trượt đòi hỏi người chạy phải có thể lực bền bỉ và chiến thuật. Và, trong chính thử thách ấy, họ lại cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của thiên nhiên và ý nghĩa của việc vượt qua chính mình.

Các VĐV ở cự ly 21 km chạy qua cung đường hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau khi vượt qua các cung đường địa hình đầy thử thách, vị trí đích đến đón chào VĐV trong bầu không khí vô cùng sôi động với âm thanh cồng tiếng rộn rã, tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo cổ động viên.

Dù khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi chân mỏi nhừ và trang phục lấm lem vì mưa, song tất cả runner đều ánh lên niềm hạnh phúc khi hoàn thành cuộc đua và chạm tay vào tấm huy chương mơ ước.

Về nhất ở cự ly 42 km (nữ) với thành tích 4 giờ 28 phút 57 giây, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (CLB Mang Yang Runner) cho hay, ấn tượng nhất với chị là vượt qua đoạn đường từ núi Chư Nâm đến núi Chư Đang Ya.

“Với tôi, chinh phục Chư Đang Ya không khó, song đỉnh Chư Nâm lại khác, bởi nó cực kỳ dốc và nguy hiểm. Đoạn lên núi thì còn đi bộ được, chứ đoạn xuống rất gấp, trơn và dễ trượt ngã. Nếu không cẩn thận thì nguy hiểm ngay cả với người có kinh nghiệm. Chính vì thế mà khi hoàn thành, tôi có cảm xúc phấn khởi vô cùng, đúng nghĩa là chinh phục, được sống trọn vẹn với đam mê”-chị Thảo bày tỏ.

VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo (bìa trái) và VĐV Nguyễn Thị Duyên theo sát nhau từng giây trên đường chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Cũng về đích cự ly 42 km sau chị Thảo đúng 1 giây, VĐV Nguyễn Thị Duyên (Câu lạc bộ Krông Pa Runner) chia sẻ: “Cung đường khá thử thách với 2 đỉnh núi liên tiếp, ngay cả với những VĐV đã có nhiều năm tập luyện. Thế nhưng khi vượt qua được, cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc”.

So với 2 mùa giải trước, các VĐV đều nhận xét năm nay dù thời tiết có mưa, song lại giúp làm dịu không khí, giải tỏa nhiệt cơ thể ra bên ngoài, dễ chịu hơn khi thi đấu.

Vừa chạy vừa ngắm khung cảnh hùng vĩ với sắc dã quỳ vàng rực 2 bên đường, cùng làn sương mỏng nhẹ giăng trên đỉnh núi là khoảnh khắc đẹp đọng lại trong lòng nhiều VĐV.

Các VĐV được đón chào bằng những điệu xoang, tiếng chiêng đặc trưng của Tây Nguyên khi về đích. Ảnh: Hoàng Hoài

Ở cự ly 21 km, đường đua bắt đầu từ 4 giờ 30 phút. Là người cán đích đầu tiên ở cự ly này, anh Trịnh Minh Tâm (CLB Gia Lai Marathon) phấn khích nói: “Cảm xúc của mình sau khi hoàn thành đường chạy vô cùng khó tả. Vì Gia Lai là "sân nhà"-nơi thường xuyên tập luyện nên tôi luôn cố gắng thi đấu để ghi dấu ấn. Trước đó, để chuẩn bị cho giải, tôi cũng đã tập luyện nghiêm túc với quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất".

Ở cự ly 10 km và 5 km có sự góp mặt của nhiều nhóm bạn, gia đình, CLB Runner cùng tham gia, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và ấm áp. Không chỉ VĐV ngoài 70 tuổi, các cự ly này còn có nhiều VĐV nhí tham gia chạy cùng cha mẹ, thể hiện tinh thần gắn kết cao.

Trong số đó, có những "gia đình VĐV" đã tham gia đến lần từ 3 kể từ mùa giải đầu tiên như gia đình anh Bùi Ngọc Quang đến từ TP. Hồ Chí Minh. "Năm 2023, vợ chồng tôi tham gia chạy 10 km, năm 2024 chạy 21 km, năm nay quyết định tham gia 42 km. Và chúng tôi đã về đích an toàn.

Tôi chọn Gia Lai City Trail vì ở đây chúng tôi có thể vừa chạy bộ vừa hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp. Chúng tôi cũng muốn được thử thách bản thân qua những cung đường mang đậm hơi thở cao nguyên”-anh Quang nói.

Lan tỏa thông điệp "sống khỏe-sống xanh-sống gắn kết"

Không khí giải chạy cũng trở nên rộn rã, phấn khích hơn khi nhiều VĐV, nhóm chạy khoác lên mình những bộ trang phục ấn tượng, từ tà áo dài truyền thống, đến trang phục đặc trưng vùng miền và cả những hình tượng cosplay độc đáo mang đậm dấu ấn, cá tính riêng.

Với các VĐV, không chỉ tham gia 1 giải chạy, mà đây còn là hành trình để họ trải nghiệm văn hóa và khám phá đại ngàn. Những nụ cười, những cái ôm, cái bắt tay chúc mừng khi cùng nhau cán đích là minh chứng cho ý nghĩa thật sự của giải chạy, với tinh thần "sống khỏe-sống xanh-sống gắn kết".

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay có những điểm mới đáng chú ý về hạng mục giải thưởng. Theo đó, ở cự ly 21 km và 42 km được chia thành các nhóm tuổi cho cả nam và nữ. Cơ cấu này giúp tăng tính cạnh tranh và khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV.

Giải năm nay được đánh giá mang lại nhiều trải nghiệm chạy địa hình cho các runner. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Lê Văn Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietRace365, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải chạy-cho hay: Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, đơn vị, giải đã diễn ra thành công, chu đáo, an toàn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng VĐV và du khách.

Mặc dù trời mưa khiến đường chạy có nhiều thử thách, tuy nhiên, đây lại trở thành trải nghiệm mới mẻ trong mùa thứ 3, giúp VĐV thử sức và rèn luyện kỹ năng chạy địa hình.

“Với định hướng phát triển du lịch của tỉnh thì giải chạy Gia Lai City Trail vẫn là một sự kiện thể thao có sức hấp dẫn. Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với khu du lịch Biển Hồ-núi lửa Chư Đang Ya. Và Gia Lai City Trail cũng đang hướng đến trở thành biểu tượng mới của du lịch thể thao Tây Nguyên"-ông Dương cho hay.

Gia Lai City Trail còn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: Hoàng Hoài