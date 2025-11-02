Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn là sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức từ ngày 31-10 đến 2-11, tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ).
Giải thu hút gần 3.000 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Ở cự ly 5 km có gần 900 VĐV tham dự, cự ly 10 km gần 800 VĐV, cự ly 21 km gần 900 VĐV và cự ly 42 km hơn 300 VĐV.
Toàn bộ các cự ly đều xuất phát và về đích tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ) trong khung thời gian 3-13 giờ ngày 2-11.
Chinh phục cung đường chạy đầy thử thách
Ở mỗi cự ly, Ban Tổ chức đã thiết kế những cung đường riêng biệt, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người chạy. Điều này khiến các VĐV vô cùng háo hức, cảm giác như được bước vào một cuộc chinh phục giữa đại ngàn.
Tùy cự ly mà các VĐV lần lượt được chạy băng qua những địa danh nổi tiếng của Gia Lai như: Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn…
Mỗi đoạn đường mở ra một khung cảnh khác nhau: sắc xanh ngút ngàn của rừng thông, sắc vàng rực của dã quỳ bung rộ, không gian mênh mông của nước và đồng lúa... Để rồi, mỗi bước chạy đều in đậm niềm đam mê và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân.
Từ 3 giờ sáng 2-11, hơn 300 VĐV tham gia cự ly 42 km đã xuất phát tại cổng chính Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ để bắt đầu hành trình của mình. Lộ trình của cự ly này, các VĐV đi qua gần như trọn vẹn những địa danh nổi tiếng của Gia Lai.
Không giống như những cự ly ngắn mang đến niềm vui và sự sôi động, ở cự ly 42 km, các VĐV phải trải qua hành trình của bản lĩnh và sự kiên cường. Ngoài những cung đường quen thuộc như: tuyến đường qua hàng thông trăm tuổi, cánh đồng Ngô Sơn hay núi lửa Chư Đang Ya…, mùa giải năm nay, Ban Tổ chức còn thiết kế thêm lộ trình mới qua khu vực đập Tân Sơn và núi Chư Nâm.
Thời tiết hơi bất lợi, cộng với cung đường có độ dốc liên tục, quanh co và trơn trượt đòi hỏi người chạy phải có thể lực bền bỉ và chiến thuật. Và, trong chính thử thách ấy, họ lại cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của thiên nhiên và ý nghĩa của việc vượt qua chính mình.
Sau khi vượt qua các cung đường địa hình đầy thử thách, vị trí đích đến đón chào VĐV trong bầu không khí vô cùng sôi động với âm thanh cồng tiếng rộn rã, tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo cổ động viên.
Dù khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi chân mỏi nhừ và trang phục lấm lem vì mưa, song tất cả runner đều ánh lên niềm hạnh phúc khi hoàn thành cuộc đua và chạm tay vào tấm huy chương mơ ước.
Về nhất ở cự ly 42 km (nữ) với thành tích 4 giờ 28 phút 57 giây, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (CLB Mang Yang Runner) cho hay, ấn tượng nhất với chị là vượt qua đoạn đường từ núi Chư Nâm đến núi Chư Đang Ya.
“Với tôi, chinh phục Chư Đang Ya không khó, song đỉnh Chư Nâm lại khác, bởi nó cực kỳ dốc và nguy hiểm. Đoạn lên núi thì còn đi bộ được, chứ đoạn xuống rất gấp, trơn và dễ trượt ngã. Nếu không cẩn thận thì nguy hiểm ngay cả với người có kinh nghiệm. Chính vì thế mà khi hoàn thành, tôi có cảm xúc phấn khởi vô cùng, đúng nghĩa là chinh phục, được sống trọn vẹn với đam mê”-chị Thảo bày tỏ.
Cũng về đích cự ly 42 km sau chị Thảo đúng 1 giây, VĐV Nguyễn Thị Duyên (Câu lạc bộ Krông Pa Runner) chia sẻ: “Cung đường khá thử thách với 2 đỉnh núi liên tiếp, ngay cả với những VĐV đã có nhiều năm tập luyện. Thế nhưng khi vượt qua được, cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc”.
So với 2 mùa giải trước, các VĐV đều nhận xét năm nay dù thời tiết có mưa, song lại giúp làm dịu không khí, giải tỏa nhiệt cơ thể ra bên ngoài, dễ chịu hơn khi thi đấu.
Vừa chạy vừa ngắm khung cảnh hùng vĩ với sắc dã quỳ vàng rực 2 bên đường, cùng làn sương mỏng nhẹ giăng trên đỉnh núi là khoảnh khắc đẹp đọng lại trong lòng nhiều VĐV.
Ở cự ly 21 km, đường đua bắt đầu từ 4 giờ 30 phút. Là người cán đích đầu tiên ở cự ly này, anh Trịnh Minh Tâm (CLB Gia Lai Marathon) phấn khích nói: “Cảm xúc của mình sau khi hoàn thành đường chạy vô cùng khó tả. Vì Gia Lai là "sân nhà"-nơi thường xuyên tập luyện nên tôi luôn cố gắng thi đấu để ghi dấu ấn. Trước đó, để chuẩn bị cho giải, tôi cũng đã tập luyện nghiêm túc với quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất".
Ở cự ly 10 km và 5 km có sự góp mặt của nhiều nhóm bạn, gia đình, CLB Runner cùng tham gia, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và ấm áp. Không chỉ VĐV ngoài 70 tuổi, các cự ly này còn có nhiều VĐV nhí tham gia chạy cùng cha mẹ, thể hiện tinh thần gắn kết cao.
Trong số đó, có những "gia đình VĐV" đã tham gia đến lần từ 3 kể từ mùa giải đầu tiên như gia đình anh Bùi Ngọc Quang đến từ TP. Hồ Chí Minh. "Năm 2023, vợ chồng tôi tham gia chạy 10 km, năm 2024 chạy 21 km, năm nay quyết định tham gia 42 km. Và chúng tôi đã về đích an toàn.
Tôi chọn Gia Lai City Trail vì ở đây chúng tôi có thể vừa chạy bộ vừa hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp. Chúng tôi cũng muốn được thử thách bản thân qua những cung đường mang đậm hơi thở cao nguyên”-anh Quang nói.
Lan tỏa thông điệp "sống khỏe-sống xanh-sống gắn kết"
Không khí giải chạy cũng trở nên rộn rã, phấn khích hơn khi nhiều VĐV, nhóm chạy khoác lên mình những bộ trang phục ấn tượng, từ tà áo dài truyền thống, đến trang phục đặc trưng vùng miền và cả những hình tượng cosplay độc đáo mang đậm dấu ấn, cá tính riêng.
Với các VĐV, không chỉ tham gia 1 giải chạy, mà đây còn là hành trình để họ trải nghiệm văn hóa và khám phá đại ngàn. Những nụ cười, những cái ôm, cái bắt tay chúc mừng khi cùng nhau cán đích là minh chứng cho ý nghĩa thật sự của giải chạy, với tinh thần "sống khỏe-sống xanh-sống gắn kết".
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay có những điểm mới đáng chú ý về hạng mục giải thưởng. Theo đó, ở cự ly 21 km và 42 km được chia thành các nhóm tuổi cho cả nam và nữ. Cơ cấu này giúp tăng tính cạnh tranh và khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV.
Ông Lê Văn Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietRace365, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải chạy-cho hay: Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, đơn vị, giải đã diễn ra thành công, chu đáo, an toàn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng VĐV và du khách.
Mặc dù trời mưa khiến đường chạy có nhiều thử thách, tuy nhiên, đây lại trở thành trải nghiệm mới mẻ trong mùa thứ 3, giúp VĐV thử sức và rèn luyện kỹ năng chạy địa hình.
“Với định hướng phát triển du lịch của tỉnh thì giải chạy Gia Lai City Trail vẫn là một sự kiện thể thao có sức hấp dẫn. Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với khu du lịch Biển Hồ-núi lửa Chư Đang Ya. Và Gia Lai City Trail cũng đang hướng đến trở thành biểu tượng mới của du lịch thể thao Tây Nguyên"-ông Dương cho hay.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV nam và nữ có thành tích xuất sắc ở từng cự ly thi đấu. Ở nội dung 42 km, hạng nhất thuộc về VĐV Hà Quang Thắng và Nguyễn Thị Thu Thảo; về nhì là Hoàng Văn Hơn và Nguyễn Thị Duyên; VĐV Nguyễn Thành Đạt và Phan Thị Tường Vy cán đích ở vị trí thứ ba.
Dù đường chạy 42 km nhiều thử thách, song các vị trí dẫn đầu liên tục bám đuổi nhau. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Duyên chỉ kém Nguyễn Thị Thu Thảo đúng 1 giây, với thời gian hoàn thành lần lượt 4 giờ 28 phút 57 giây và 4 giờ 28 phút 58 giây.
Ở cự ly 21 km, VĐV Trịnh Minh Tâm gây bất ngờ khi về nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 19 giây, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Lan giành ngôi quán quân nữ với thời gian 1 giờ 33 phút 09 giây.
Giải nhì thuộc về Lý Nhân Tín và Nguyễn Thị Thùy Dương; hạng ba là Nguyễn Thành Công và R Noa.
Ở nội dung 10 km, cuộc cạnh tranh cũng diễn ra quyết liệt khi các VĐV về đích cách nhau chỉ vài phút. Trần Minh Tú và Nguyễn Luyến xuất sắc cán đích đầu tiên; Lý Văn Thiểu và Bùi Thị Kiều My giành vị trí thứ hai; Y Glap Niê và Nguyễn Thị Phương Hiền về đích thứ ba.
Ở cự ly 5 km, những chân chạy trẻ tuổi thể hiện phong độ ấn tượng khi đều hoàn thành đường đua dưới 25 phút. Giải nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Phi và Cao Thị Huyền Trang; giải nhì là Nguyễn Xuân Đạt và H Na; trong khi Vũ Tuấn Thành và Phan Ngọc Anh Thư giành vị trí thứ ba.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao thưởng cho Top 3 vận động viên nam, nữ ở từng nhóm tuổi tham gia.
Cụ thể, ở cự ly 42 km có 4 nhóm tuổi: dưới 30 tuổi, từ 30-39 tuổi, từ 40-49 tuổi và trên 49 tuổi. Còn ở cự ly 21 km, các nhóm tuổi được chia chi tiết hơn gồm: dưới 30 tuổi, 30-34 tuổi, 35-39 tuổi, 40-44 tuổi, 45-49 tuổi, 50-54 tuổi, 55-60 tuổi và trên 60 tuổi.