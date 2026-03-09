Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai có 4 võ sĩ vào chung kết Giải Muay quốc gia

(GLO)- Chiều 9-3, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra các trận đấu bán kết nội dung đối kháng trong khuôn khổ Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.

Gia Lai có 5 vận động viên (VĐV) lọt vào vòng bán kết. Qua các màn tranh tài quyết liệt, 4 trong số đó đã giành quyền vào trận chung kết.

vo-huy-hoang-bia-trai-la-1-trong-4-vo-si-gia-lai-lot-vao-tran-chung-ket-anh-van-ngoc.jpg
Võ Huy Hoàng (bìa trái) là 1 trong 4 võ sĩ Gia Lai lọt vào trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể ở lứa tuổi 15-16, Gia Lai có 3 VĐV lọt vào trận đấu cuối cùng là: Lê Thị Xuân Trúc ở hạng cân 51 kg nữ, Vũ Đào Hoài Anh ở hạng cân 67 kg nữ và Nguyễn Lê Gia Minh ở hạng cân 71 kg nam.

Ở lứa tuổi 17-40, Gia Lai có 1 VĐV giành quyền chơi trận tranh huy chương vàng là Võ Huy Hoàng ở hạng cân 48 kg nam.

Các trận chung kết của giải đấu sẽ bắt đầu từ 13 giờ ngày 10-3 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Lễ trao thưởng và bế mạc của giải sẽ được tổ chức vào chiều cùng ngày.

cac-tran-chung-ket-se-dien-ra-vao-chieu-10-3-anh-van-ngoc.jpg
Các trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều 10-3. Ảnh: Văn Ngọc

Giải năm nay có sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 41 câu lạc bộ Muay trong cả nước. Giải là sự kiện quan trọng để các đoàn rà soát, tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm 2026 cũng như các giải đấu quốc tế.

Sôi động giải Muay quốc gia nơi phố Núi

Sôi động giải Muay quốc gia tại phố núi Pleiku

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026 khai mạc vào tối 3-3 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku. Giải đấu thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị, địa phương trong cả nước tham gia tranh tài.

