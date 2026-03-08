Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn ở bảng C vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên 2026

(GLO)- Chiều 7-3, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026).

Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 22-3, có sự tham gia của 12 đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và xếp hạng; chọn 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất tại các bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Đội hình Trường Đại học Quy Nhơn tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần IV. Ảnh: QNU

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn nằm ở bảng C, sẽ lần lượt đối đầu với Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng (ngày 9-3), Trường Đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa (12-3) và Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (15-3).

Đây được đánh giá là bảng đấu khá cân bằng khi các đội đều sở hữu lực lượng sinh viên có chuyên môn tốt và giàu tinh thần thi đấu.

Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần IV có sự tham gia của 12 đội bóng sinh viên mạnh nhất cả nước. Ảnh: BTC

Bảng A gồm chủ nhà Trường Đại học Nha Trang, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Bảng B có sự hiện diện của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Đại học Thủy lợi.

Sau khi kết thúc Vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026, Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO tại Nha Trang. Đội giành vô địch Giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026 sẽ cùng đội chủ nhà Trường Đại học Nha Trang (được đặc cách tham dự) và 4 đội bóng đến từ Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore tranh tài tại Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên quốc tế 2026.