Gần 400 võ sĩ so găng ở Giải Vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia

(GLO)- Tối 3-3, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia năm 2026. 

gia-lai-jan-17-1.png


Giải đấu do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Sự kiện lần này quy tụ gần 400 vận động viên (VĐV) hàng đầu đến từ 41 câu lạc bộ muay trong cả nước. Các VĐV tranh tài tại võ đài đối kháng được lắp đặt trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh ở 2 lứa tuổi 15-16 và 17-40. Tại giải này, Gia Lai tham gia với 23 VĐV.

gan-400-vo-si-muay-hang-dau-ca-nuoc-se-tranh-tai-o-gia-lai-anh-van-ngoc.jpg
Gần 400 võ sĩ muay hàng đầu cả nước sẽ tranh tài ở Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý cho biết: Giải là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức thuộc Đề án Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến từ các tỉnh, thành đến dự khán, tham quan và trải nghiệm nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp “Gia Lai - Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện” và thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

“Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện muay tại các Câu lạc bộ trên toàn quốc. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao, tập trung tập huấn đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị lực lượng tham dự các giải quốc tế” - ông Ý nhấn mạnh.

giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thu-2-tu-phai-qua-trao-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cho-cac-ca-nhan-anh-van-ngoc.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, 14 huấn luyện viên, VĐV đạt thành tích xuất sắc ở Giải Vô địch Muay thế giới năm 2025 tại Thổ Nhĩ Kỳ và 37 huấn luyện viên, VĐV đạt thành tích xuất sắc ở Giải Vô địch Muay châu Á năm 2025 tại Việt Nam đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

ong-tran-bao-son-trai-da-duoc-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-anh-van-ngoc.jpg
Ông Trần Bảo Sơn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số này, Gia Lai có 1 đại diện là ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

