Sôi nổi “Đêm võ đài Bình Định” tại Pleiku

(GLO)- Tối 25-2, tại quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Đêm võ đài Bình Định”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Chương trình "Đêm võ đài Bình Định" diễn ra trong 2 đêm (25 và 26-2), mang đến không khí sôi động, đậm chất thượng võ.

Ngay trong đêm khai màn, những màn trống hội, múa lân rộn ràng đã khuấy động khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết. Tiếp đó là các tiết mục biểu diễn song chùy, song phượng kiếm, trường côn đối kháng, song đao… đến từ các võ đường, tái hiện tinh thần hào sảng, kỷ luật và khí phách của võ cổ truyền.

Các đại biểu và võ sư thực hiện nghi lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ, mở đầu cho “Đêm võ đài Bình Định” tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Điểm nhấn của đêm 25-2 là 5 trận đấu đối kháng. Mở màn là ở hạng 51 kg nam, Nguyễn Xuân Tuấn Long (võ đường PK Pleiku) so găng với Võ Lâm Huy (võ đường Nguyễn Tấn Đô, Pleiku). Hạng 51 kg nữ chứng kiến màn tranh tài giữa Đỗ Hà Ngọc Linh (võ đường Văn Xuân Toàn, Pleiku) và Lê Thị Xuân Trúc (võ đường Nguyễn Tấn Đô, Pleiku).

Các trận đấu diễn ra quyết liệt với những pha ra đòn nhanh, chuẩn xác. Ảnh: Hoàng Hoài

Ở hạng 48 kg nam, Đỗ Đức Toàn (võ đường Trương Quốc Tịnh, Bờ Ngoong) chạm trán Trịnh Gia Huy (võ đường Hoa Sen, Mang Yang). Hạng 51 kg nam là cuộc đối đầu giữa Đặng Bảo Nam (võ đường Nguyễn Tấn Đô, Pleiku) và Lê Tuấn Anh (võ đường Lê Văn Dũng, Đăk Lăk). Khép lại đêm thi đấu đầu tiên là trận 57 kg nam giữa Năm Hóa (võ đường Năm Châu, An Bình) và Đào Thành Phong (võ đường Lê Văn Dũng, Đăk Lăk).

Trận thi đấu của cặp võ sĩ nữ thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Hoàng Hoài

Các trận đấu diễn ra quyết liệt với những pha ra đòn nhanh, chuẩn xác; những tình huống phản công bất ngờ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ cho các võ sĩ. Ảnh: Hoàng Hoài

Xen giữa các trận so găng là các màn biểu diễn võ thuật đặc sắc như: Đao lăn khiên, Thái sơn côn, Lôi long đao, Thanh long độc kiếm... thể hiện rõ chiều sâu kỹ thuật, sự khổ luyện bền bỉ của võ sinh.

Chương trình sẽ tiếp tục với nhiều trận đấu và tiết mục biểu diễn trong đêm 26-2, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ giá trị võ cổ truyền đến cộng đồng.