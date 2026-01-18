Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cơ thủ Xuân Lâm vô địch Giải Carom 3 băng tranh Cúp Đông Quang Gia Lai

(GLO)- Chiều 18-1, Giải Carom 3 băng tranh Cúp Đông Quang Gia Lai năm 2026 đã khép lại với trận chung kết kịch tính.

Theo đó, 2 cơ thủ xuất sắc nhất vượt qua gần 100 vận động viên để góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch là Xuân Lâm (09PRO) và Anh Triết (3C Club Chư Sê). Cả hai tay cơ đều được xếp hạng A+, thi đấu đến 33 điểm, không giới hạn lượt cơ.

co-thu-xuan-lam-phai-da-len-ngoi-vo-dich-giai-billiards-carom-3-bang-sau-tran-chung-ket-kich-tinh-anh-nhat-phung.jpg
Cơ thủ Xuân Lâm (phải) đã lên ngôi vô địch Giải Billiards Carom 3 băng sau trận chung kết kịch tính. Ảnh: Nhật Phụng

Bước vào trận đấu, Xuân Lâm và Anh Triết đã chứng minh đẳng cấp của mình khi liên tục thực hiện những cú đánh chất lượng cao, tạo nên thế trận bám đuổi quyết liệt cho đến những điểm số cuối cùng.

Ở thời điểm quyết định, Xuân Lâm tỏ ra chính xác và bản lĩnh hơn, khép lại trận đấu với chiến thắng 33-30 sau 31 lượt cơ, qua đó giành chức vô địch với phần thưởng 15 triệu đồng. Anh Triết giành giải nhì, nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng giải ba là Văn Thuận (Đông Quang) và Minh Duy (Quy Nhơn).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Best Game (chỉ số trận đấu tốt nhất) cho Xuân Lâm và giải Series (tay cơ ghi nhiều điểm nhất trong một lượt cơ) cho Minh Duy.

