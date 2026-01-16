Gần 100 cơ thủ tranh tài tại Giải Carom 3 băng tranh Cúp Đông Quang Gia Lai

(GLO)- Ngày 16-1, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Giải Billiards Carom 3 băng tranh Cúp Đông Quang Gia Lai chính thức khởi tranh với sự tham gia của gần 100 cơ thủ.

Ngoài các tay cơ trong tỉnh, giải đấu còn quy tụ nhiều cơ thủ đến từ các địa phương lân cận. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của nhiều tay cơ tên tuổi như: Huỳnh Xuân Châu, Nguyễn Văn Thuận, Bùi Xuân Lâm, Nguyễn Thanh Bình…

Gần 100 cơ thủ quy tụ tại Giải Billiards Carom 3 băng tranh Cúp Đông Quang Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Các vận động viên bốc thăm chia cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra 2 tay cơ xuất sắc nhất vào tranh tài ở trận chung kết. Ban tổ chức xếp trình các cơ thủ theo 3 hạng: A+, A và B.

Ở vòng loại, các trận đấu được giới hạn 40 lượt cơ. Tùy theo trình độ đã xếp hạng, các cơ thủ thi đấu với mức điểm từ 27, 30 đến 33 điểm. Từ vòng bán kết và chung kết, các trận đấu không giới hạn lượt cơ.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày. Tay cơ giành chức vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Ngoài các giải nhất, nhì, ba, Ban tổ chức còn trao giải Series và giải Best Game.