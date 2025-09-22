Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

Tối 19-9, Liên Quỳnh đã bắt đầu hành trình bay đến Tây Ban Nha để tham gia Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra từ ngày 23 đến 25-9. Đây là giải đấu lớn nhất ở nội dung carom 3 băng dành cho nữ do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) tổ chức hằng năm.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng. Ảnh: Văn Thuận

Vận động viên (VĐV) sinh năm 1998 là đại diện duy nhất được Liên đoàn Billiards&Snooker Việt Nam cử đi tại giải đấu lần này. Để giành được tấm vé đó, tháng 6-2025, Liên Quỳnh đã xuất sắc đăng quang tại Giải Billiards & Snooker Vô địch quốc gia.

Trong lịch sử, Liên Quỳnh cũng từng là cơ thủ Việt Nam “xuất ngoại” sang Hàn Quốc thi đấu cho Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) danh giá. Dù chưa tạo được dấu ấn ở “cường quốc” carom 3 băng, song nữ tay cơ này ít nhiều cũng tích lũy cho mình được những kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Liên Quỳnh sẽ phải chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình thi đấu tại Tây Ban Nha với số tiền ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đây là con số không hề nhỏ với một nữ cơ thủ tại Việt Nam trong bối cảnh nguồn lực kinh tế dành cho môn thể thao này còn hạn chế.

Được biết, Liên Quỳnh hiện là VĐV thuộc biên chế của đội tuyển Billiards TP. Hồ Chí Minh. Do đó, cô sẽ được hỗ trợ một phần chi phí để tham gia giải. Ngoài ra, nữ VĐV người Gia Lai cũng đã nhận được một số nguồn tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp có tâm huyết với phong trào Billiards.

“Dù khó khăn về kinh phí, song đây là cơ hội không dễ gì đến trong cuộc đời của một VĐV Billiards khi được tham gia giải đấu danh giá cấp thế giới. Rất may, tôi cũng nhận được sự ủng hộ của cơ quan chủ quản, gia đình và các nhà tài trợ để có dịp được so tài tại giải đấu này”-Liên Quỳnh bày tỏ.

Bên cạnh đó, đương kim vô địch quốc gia cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn nơi đất khách. Cô sẽ “đơn độc” từ việc di chuyển, thi đấu tại Tây Ban Nha; đồng thời, không có nhiều thời gian để thích ứng với múi giờ, thời tiết tại "xứ sở bò tót". Đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng, bởi VĐV cần có một thể trạng, tâm lý tốt nhất khi bước vào trận đánh lớn.

Nữ VĐV Gia Lai đứng trước nhiều thách thức trước giải đấu lớn nhất dành cho nữ.

﻿Ảnh: Văn Thuận

Về yếu tố chuyên môn, Liên Quỳnh cũng sẽ có cơ hội đối đầu với những cơ thủ hàng đầu thế giới. Tham gia giải đấu này có 24 cơ nữ xuất sắc đến từ các quốc gia có phong trào Billiards carom 3 băng phát triển mạnh như: Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Tây Ban Nha...

Các cơ thủ được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 cơ thủ xuất sắc nhất mỗi bảng lọt vào vòng 16. Qua bốc thăm, cơ thủ Liên Quỳnh nằm ở bảng G với tay cơ Claudia Lalinde người Colombia và Estela Cardoso của nước chủ nhà Tây Ban Nha. Đáng nói, VĐV Estela Cardoso đang đứng vị trí thứ 3 thế giới của nữ ở bảng xếp hạng UMB.

Theo lịch thi đấu, trận mở màn của Liên Quỳnh sẽ là cuộc đối đầu với tay cơ Estela Cardoso vào lúc 13 giờ ngày 23-9 theo giờ địa phương. Liên Quỳnh chia sẻ: “Chuyến đi này sẽ có không ít bỡ ngỡ và áp lực dành cho tôi. Do đó, thời gian qua, tôi đã cố gắng rèn luyện sức khỏe, tâm lý và kỹ thuật để cố gắng làm quen sớm, đạt được trạng thái tốt nhất khi tham gia giải. Tôi cũng được các đàn anh lão làng như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… truyền đạt khá nhiều kỹ năng khi ra đấu trường thế giới”.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh hiện là VĐV thuộc biên chế của đội tuyển Billiards TP. Hồ Chí Minh.

﻿ Ảnh: Văn Thuận

Việc Gia Lai có một nữ cơ thủ chinh chiến ở Giải Vô địch thế giới là niềm tự hào của phong trào Billiards tỉnh nhà. Anh Đồng Ngọc Hiền-Quản lý Câu lạc bộ Titan Billiards Center-cho hay: Trước khi đi Tây Ban Nha, Liên Quỳnh đã có khoảng thời gian khá dài tập luyện ở câu lạc bộ. Cô rất siêng năng, chăm chỉ và cầu tiến.

Hy vọng cô sẽ phát huy được khả năng của mình ở giải đấu lớn để làm rạng danh Billiards Việt Nam cũng như Gia Lai. Nhưng dù kết quả thế nào, chắc chắn, Liên Quỳnh cũng sẽ có một dấu mốc đáng nhớ và bài học lớn cho chặng đường phía trước.