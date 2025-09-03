Danh mục
Nữ cơ thủ Gia Lai tranh tài tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng

(GLO)- Theo thông tin từ Liên đoàn Billiards&Snooker Việt Nam, cơ thủ người Gia Lai Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là vận động viên duy nhất đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Giải do Liên đoàn Billiards thế giới tổ chức, diễn ra tại Tây Ban Nha từ ngày 23 đến 25-9. Đây được xem là giải đấu lớn nhất của nữ trong hệ thống các giải Billiards Carom 3 băng của Liên đoàn Billiards thế giới.

lien-quynh-la-dai-dien-duy-nhat-cua-viet-nam-tranh-tai-tai-giai-dau-nam-nay-anh-van-thuan.jpg
Liên Quỳnh là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Thuận

Giải quy tụ 24 cơ nữ xuất sắc đến từ các quốc gia có phong trào Billiards Carom 3 băng phát triển mạnh như: Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Tây Ban Nha...

Các cơ thủ được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 cơ thủ xuất sắc nhất mỗi bảng lọt vào vòng 16. Qua bốc thăm, cơ thủ Liên Quỳnh nằm ở bảng G với tay cơ Claudia Lalinde người Colombia và Estela Cardoso của nước chủ nhà Tây Ban Nha. Trận mở màn của Liên Quỳnh sẽ là cuộc đối đầu với tay cơ Estela Cardoso vào lúc 13 giờ ngày 23-9 theo giờ địa phương.

Để giành được suất tham dự giải đấu này, tay cơ người Gia Lai đã sở hữu chức vô địch quốc gia ở nội dung Carom 3 băng vào năm 2025.

