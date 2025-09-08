Gia Lai có 16 cơ thủ tham gia Giải vô địch carom cúp quốc gia VBSF-Aplus 2025

(GLO)- Đoàn Gia Lai có 16 cơ thủ tham dự Giải vô địch carom cúp quốc gia VBSF-Aplus 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 17-9 tại tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, 16 cơ thủ của Gia Lai gồm: Huỳnh Xuân Châu, Lê Đình Sỹ, Cao Thành Trúc, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Văn Dương, Trần Quang Hưng, Đinh Nam Khánh, Phạm Quốc Nam, Nguyễn Anh Huy, Phan Minh Duy, Dương Minh Luyện, Lê Đình Dũng, Lê Đình Phúc, Phan Ngọc Minh, Lâm Thanh Hảo, Bùi Văn Toàn.

Cơ thủ Huỳnh Xuân Châu tại Giải vô địch billiards - snooker toàn quốc năm 2025. Ảnh: V.X

Giải đấu tổ chức 4 nội dung: Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nam, Carom 3 băng nữ và Carom 3 băng trẻ. Tất cả các nội dung đều thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Cùng thời gian trên, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức Giải vô địch carom trẻ quốc gia 2025 dành cho lứa tuổi U22 (sinh từ ngày 18-9-2003 trở về sau), với sự tham gia của 91 VĐV. Tỉnh Gia Lai có 1 đại diện góp mặt là Nguyễn Thiên Gia Phú. Đây là giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia đầu tiên dành riêng cho các cơ thủ trẻ dưới 22 tuổi.