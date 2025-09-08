Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gia Lai có 16 cơ thủ tham gia Giải vô địch carom cúp quốc gia VBSF-Aplus 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đoàn Gia Lai có 16 cơ thủ tham dự Giải vô địch carom cúp quốc gia VBSF-Aplus 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 17-9 tại tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, 16 cơ thủ của Gia Lai gồm: Huỳnh Xuân Châu, Lê Đình Sỹ, Cao Thành Trúc, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Văn Dương, Trần Quang Hưng, Đinh Nam Khánh, Phạm Quốc Nam, Nguyễn Anh Huy, Phan Minh Duy, Dương Minh Luyện, Lê Đình Dũng, Lê Đình Phúc, Phan Ngọc Minh, Lâm Thanh Hảo, Bùi Văn Toàn.

huynh-xuan-chau.jpg
Cơ thủ Huỳnh Xuân Châu tại Giải vô địch billiards - snooker toàn quốc năm 2025. Ảnh: V.X

Giải đấu tổ chức 4 nội dung: Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nam, Carom 3 băng nữ và Carom 3 băng trẻ. Tất cả các nội dung đều thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Cùng thời gian trên, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức Giải vô địch carom trẻ quốc gia 2025 dành cho lứa tuổi U22 (sinh từ ngày 18-9-2003 trở về sau), với sự tham gia của 91 VĐV. Tỉnh Gia Lai có 1 đại diện góp mặt là Nguyễn Thiên Gia Phú. Đây là giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia đầu tiên dành riêng cho các cơ thủ trẻ dưới 22 tuổi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

Thể thao

(GLO)-Ngày 3-9 (nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch), võ đường Phan Hòa (phường Quy Nhơn Nam, thuộc môn phái Phan Thọ Tây Sơn) tổ chức lễ giỗ Tổ. Về dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cùng đông đảo các đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của các môn phái. 

Nơi hội tụ của những tài năng Kickboxing

Nơi hội tụ của những tài năng Kickboxing

Thể thao

(GLO)- Từ ngày 24 đến 30-8, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) sôi động với gần 700 vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Marathon

(GLO)- Cuối tháng 8 này, những con đường ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ sôi động với Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Hơn 1.000 người yêu chạy bộ trên cả nước sẽ cùng nhau sải bước, hòa nhịp trong không gian âm nhạc và ánh sáng giữa cao nguyên.

Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu cho hơn 50 cầu thủ nhí

Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu cho hơn 50 cầu thủ nhí

Thể thao

(GLO)-Từ 18 đến 25-8, tại sân bóng đá Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ (phường Quy Nhơn Tây), Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu nội bộ cho hơn 50 cầu thủ nhí. Đây là hoạt động thường niên giúp các cầu thủ nhí giao lưu, rèn luyện kỹ năng.

null