Ông Nguyễn Văn Quý được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-3, Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2026-2031) với sự tham dự của 70 đại biểu đại diện cho 35 câu lạc bộ taekwondo trên toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai không ngừng củng cố tổ chức, phát triển phong trào và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao thành tích cao của tỉnh. Hằng năm, Hội tổ chức các kỳ thi thăng đẳng, đồng thời cử giám sát, giám khảo tham gia các kỳ thi nâng cấp của các địa phương.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và võ sinh chuẩn bị thi đai đen tại các câu lạc bộ. Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên môn cho lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài cấp tỉnh nhằm cập nhật luật thi đấu và kỹ thuật quyền theo quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Toàn tỉnh có 35 câu lạc bộ với hơn 3.200 võ sinh. Trong nhiệm kỳ, các câu lạc bộ đã tổ chức 107 kỳ thi thăng cấp với tổng cộng 17.063 lượt võ sinh tham dự. Hội cũng tổ chức 6 kỳ thi thăng đẳng cho hơn 1.200 võ sinh đủ điều kiện, trong đó có hơn 1.000 võ sinh đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 đẳng và được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp văn bằng.

Đáng chú ý, đoàn vận động viên taekwondo Gia Lai tham gia các giải đấu toàn quốc và quốc tế đạt nhiều thành tích ấn tượng với 56 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 42 huy chương đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, các vận động viên của tỉnh đã giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Đại hội đã biểu quyết thống nhất đề nghị UBND tỉnh đổi tên gọi Hội Taekwondo tỉnh Gia Lai thành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 ủy viên, do ông Nguyễn Văn Quý làm Chủ tịch.

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phát triển phong trào taekwondo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025; 2 tập thể, 3 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vì có đóng góp tích cực trong công tác phát triển phong trào taekwondo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.