Ông Vũ Tiến Thành rời Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Ngày 4-3, ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức rời đội bóng phố núi để đến nhận chức Huấn luyện viên (HLV) trưởng Ninh Bình FC.

Được biết, ông Thành được “biệt phái” đến tiếp quản chiếc ghế nóng của đội bóng Cố đô Hoa Lư sau thỏa thuận giữa 2 ông bầu là bầu Đức và bầu Thụy.

Ông Vũ Tiến Thành (bìa phải) rời HAGL đến Ninh Bình FC theo chỉ đạo của bầu Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, Ninh Bình FC đã công bố sa thải HLV Gerard Albadalejo sau khi đội nhà nhận 3 thất bại liên tiếp và bị Công an Hà Nội - đội dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 bỏ khá xa.

Trận đấu đầu tiên của ông Vũ Tiến Thành trên cương vị HLV của Ninh Bình FC sẽ là cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng vào ngày 7-3.

Theo thông tin từ HAGL, ông Thành không còn giữ chức Giám đốc kỹ thuật của đội bóng này; tuy nhiên, ông vẫn là Giám đốc Học viện LPBank HAGL.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia sinh năm 1964 này chỉ đến Ninh Bình FC trong một thời gian ngắn. Sau khi đội bóng này ổn định, ông sẽ tiếp tục trở lại HAGL để hoàn thành các mục tiêu dài hạn với đội bóng phố núi.