Đội bóng Hàn Quốc ấn tượng mạnh với Gia Lai

(GLO)- Câu lạc bộ Pulse Nine FC (Hàn Quốc) vừa kết thúc chuyến tập huấn kéo dài gần nửa tháng tại Gia Lai. Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng này đều có những ấn tượng tốt đẹp với phố núi.

Chuyến tập huấn của Pulse Nine FC kéo dài từ ngày 26-1 đến 8-2 với nhiều hoạt động ý nghĩa. 33 cầu thủ thuộc lứa tuổi U15 và U18 của câu lạc bộ này đã có cơ hội giao lưu, cọ xát với Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng 2 đội khách mời là Thanh niên TP. Hồ Chí Minh và Học viện Nutifood.

Đội bóng Pulse Nine FC đã có nhiều trận đấu giao lưu với các đội bóng trẻ tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Các trận đấu không những được diễn ra ở Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, các cầu thủ Hàn Quốc còn được chơi bóng ngay tại "thánh địa" sân Pleiku của HAGL. Bên cạnh đó, họ cũng có những trận đấu giao hữu với các trung tâm bóng đá cộng đồng tại Gia Lai, được tham quan các thắng cảnh cũng như thưởng thức ẩm thực của phố núi.

Những trải nghiệm đó đã khiến ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng này có những kỷ niệm đẹp với mảnh đất Tây Nguyên. Theo huấn luyện viên (HLV) Lee Yong Hee của Pulse Nine FC, sở dĩ họ chọn tập huấn tại Gia Lai bởi thành công của U23 Việt Nam tại Giải U23 Châu Á 2026. Trong đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại chính U23 Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng.

Các cầu thủ Pulse Nine FC đã được trải nghiệm chơi bóng tại sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

“Tôi tìm hiểu thì được biết HLV Kim Sang-sik hay Park Hang-seo trước kia đánh giá rất cao học viện đào tạo trẻ của HAGL, đã nhiều lần đến thăm nơi này và được đón tiếp rất nồng nhiệt. Ngoài ra, 5 cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam cũng xuất thân từ HAGL nên tôi đã chọn nơi đây.

Khi tôi liên hệ, lãnh đạo học viện đã rất nhiệt tình nhận lời và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong khoảng nửa tháng ở đây” - HLV Lee Yong Hee hồ hởi.

Cũng theo HLV người Hàn, ban đầu đội bóng này không kỳ vọng quá nhiều về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá ở Gia Lai. Tuy nhiên, tất cả lại khá bất ngờ khi ở một vùng đất xa xôi, không quá sầm uất lại có một nơi quy mô, với nhiều sân cỏ được chăm sóc tốt, khuôn viên được thiết kế khoa học giúp các cầu thủ có cảm hứng chơi bóng.

Không những vậy, ông Lee Yong Hee đặc biệt thích thú với thời tiết dễ chịu tại Gia Lai và đánh giá nó là thế mạnh để nơi đây phát triển du lịch. Mỗi chuyến di chuyển bằng ô tô từ trung tâm Pleiku đến học viện LPBank HAGL giúp ông cùng các học trò có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xanh mát. Theo ông, khung cảnh nơi đây khá giống với vùng nông thôn của Hàn Quốc, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện.

Lee Kam Men (ngoài cùng bên phải, hàng đứng) đã có lần đầu tiên trở về quê mẹ. Ảnh: Văn Ngọc.

HLV Lee Yong Hee chia sẻ: “Ẩm thực tại Gia Lai cũng khá thú vị. Ngoài việc thưởng thức các món ăn mang nét riêng của Gia Lai, chúng tôi còn được sự quan tâm, hỗ trợ của khách sạn khi được phục vụ các món ăn Hàn Quốc. Bất ngờ là chất lượng khá ổn, vượt ngoài mong đợi của tất cả”.

Trong chuyến tập huấn lần này của Pulse Nine FC có một cầu thủ rất đặc biệt, đó là Lee Kam Men ở đội U15. Cậu bé có cha là người Hàn Quốc và mẹ gốc Việt. Tuy cả gia đình mẹ đều định cư ở Hàn Quốc song cậu vẫn nói khá sành tiếng Việt. Nhờ đó, Kam Men được giao nhiệm vụ làm phiên dịch cho cả đội trong suốt hành trình.

Chuyến tập huấn này cũng là lần đầu tiên Kam Men được trở về Việt Nam, khiến cho chàng trai mang một nửa dòng máu Việt có cảm giác bồi hồi.

“Trước kia em đã từng xin mẹ về Việt Nam nhưng mẹ nói ở bên này không còn họ hàng thân thích nữa. Lần này đi cùng đội bóng em mới được về, nó có cảm giác rất đặc biệt. Ở đây em gặp được rất nhiều người nói tiếng Việt với những kiểu nói khác nhau. Em cũng được ăn đồ ăn Việt Nam, dù ban đầu chưa quen nhưng dần cũng thấy hấp dẫn. Sau này có cơ hội em hy vọng sẽ có dịp quay trở lại nơi này” - Kam Men bày tỏ.

Đội bóng Hàn Quốc ấn tượng mạnh với Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Với HAGL, chuyến tập huấn của Pulse Nine FC là một trong những cơ hội quan trọng để họ chuẩn bị tốt cho sự kiện lớn Festival bóng đá U14 Quốc tế vào tháng 6-2026 nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia. Dự kiến Festival sẽ quy tụ các đội bóng trẻ đến từ Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… và các quốc gia châu Âu.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ HAGL, cho biết: “HAGL luôn hân hoan chào đón các đội bóng ở khắp nơi trên thế giới đến đây tham quan, tập huấn và giao lưu. Đó cũng là cơ hội để chính các cầu thủ của học viện cọ xát, học hỏi từ các nền bóng đá hiện đại.

Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho Festival bóng đá U14 Quốc tế, hy vọng đó sẽ là sự kiện lớn mang dấu ấn cho bóng đá trẻ cũng như xúc tiến du lịch trong năm tới”.