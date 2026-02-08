Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

(GLO)- Ngày 8-2, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku và 150 đoàn viên, người lao động đang làm việc trên địa bàn phường.

Ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, Đoàn công tác của Quốc hội đã trao 50 phần quà đến 50 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn phường Pleiku. Mỗi phần quà trị giá 1.300.000 đồng; trong đó, 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng.

Cũng trong chương trình, Đảng ủy và Công đoàn phường Pleiku cũng đã trao 100 suất quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt và phần quà hiện vật là các sản phẩm đến từ các doanh nghiệp.

Ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thăm hỏi tình hình đời sống của đoàn viên, người lao động nhất là trong dịp Tết đến Xuân về. Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm, đồng hành và các cấp, ngành, đơn vị luôn có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, ông cũng động viên đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt qua những khó khăn, phấn đấu học tập, nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, mọi người nếu có những khó khăn, vướng mắc thì có thể phản ánh đến các cấp, ngành, địa phương, tổ chức Công đoàn… để kịp thời tháo gỡ, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác.

Cũng trong chương trình, Đảng ủy phường Pleiku, Công đoàn phường Pleiku trao 100 suất quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Nhân dịp Tết đến Xuân về, ông Đinh Ngọc Quý gửi lời chúc đến đoàn viên, người lao động mọi việc hanh thông, thuận lợi, thu nhập ngày càng tốt hơn và đón một năm mới sum vầy, hạnh phúc.