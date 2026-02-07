Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao 100 phần quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ĐV, NLĐ; mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 nghìn đồng.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao quà Tết cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ.

Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần lao động, sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng của đội ngũ ĐV, NLĐ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Bá Bính

Nhấn mạnh việc chăm lo đời sống của ĐV, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân khẳng định, những phần quà được trao không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn với ĐV, NLĐ khó khăn.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc ĐV, NLĐ và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục vượt khó, yên tâm gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, nỗ lực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.