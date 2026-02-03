Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Góp xuân yêu thương về vùng khó

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được các tổ chức Đoàn, câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay, đã mang đến niềm vui cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp xuân tình nguyện

Ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp), Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh), Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai, Công ty TNHH Tổng hợp - Thương mại - Dịch vụ Lâm Trường, Đoàn xã Bình Hiệp cùng các Chi đoàn: MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các ban Đảng tỉnh, Viện KSND tỉnh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê phối hợp các đơn vị tặng quà cho thiếu nhi xã Ya Ma. Ảnh: M.N
Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê phối hợp các đơn vị tặng quà cho thiếu nhi xã Ya Ma. Ảnh: M.N

Chị Nguyễn Thị Bích Hậu - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh - cho hay: “Kinh phí quà tặng được các đơn vị chung tay đóng góp với mong muốn mang lại niềm vui cho người dân trong những ngày Tết đến, xuân về”.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đơn vị đã tặng 144 suất quà cho gia đình chính sách, người dân, học sinh ở làng M6. Ngoài trao quà, tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh còn thực hiện công trình “Đường cây thanh niên”, trồng 100 cây sao đen tại khuôn viên Nhà văn hóa làng M6.

Bên cạnh đó, ĐVTN còn hướng dẫn người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền kiến thức phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ông Đinh Văn Cao - Bí thư Chi bộ làng M6 - bày tỏ: “Bà con trong làng được tổ chức Đoàn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà nên ai cũng vui. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này về với làng”.

Trước đó, ngày 18-1, tại xã Ya Ma, CLB Tấm lòng vàng An Khê phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và CA xã Ya Ma tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” năm 2026. Chương trình đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) cho các hộ nghèo và 200 suất quà (mỗi suất gồm: Áo ấm, bánh kẹo, bút, vở) cho học sinh trên địa bàn xã. Các đơn vị còn tặng 30 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân. Tổng kinh phí chương trình 91 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và thành viên CLB đóng góp.

Bà Phan Thị Nhung - Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê - chia sẻ: “Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” được CLB duy trì tổ chức hằng năm. Ngoài xã Ya Ma, CLB đang lên kế hoạch sẽ tổ chức chương trình tương tự ở 1 - 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số khác ở vùng khó khăn của tỉnh”.

Gây quỹ tặng quà dịp Tết

Bên cạnh nguồn lực xã hội hóa, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai các mô hình gây quỹ sáng tạo, gần gũi với đời sống, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Từ ngày 5 đến 19-1, Đoàn xã Ia Le tổ chức hoạt động bán bao lì xì gây quỹ thực hiện chương trình an sinh xã hội “Đông ấm - Xuân cho em”. Với giá bán 10.000 đồng/tệp (10 bao lì xì), Đoàn xã đã bán được 19.570 bao lì xì, thu về hơn 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dân còn ủng hộ hơn 1,3 triệu đồng và 400 bộ quần áo còn sử dụng tốt để làm quà tặng.

Đoàn xã Ia Le tổ chức hoạt động bán bao lì xì gây quỹ tặng quà cho thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC
Đoàn xã Ia Le tổ chức hoạt động bán bao lì xì gây quỹ tặng quà cho thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Anh Ngô Tiến Dũng - Bí thư Đoàn xã Ia Le - cho biết: “Chương trình tình nguyện sẽ được Đoàn xã tổ chức tại các làng Ia Brel, Ia Jol vào ngày 31-1. Hiện Đoàn xã đã chuẩn bị 10 chiếc áo ấm, 180 suất quà và bao lì xì mừng xuân cho học sinh, đồng thời sẽ tổ chức nhiều trò chơi dân gian nhằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ vùng khó”.

Cùng tinh thần ấy, ngày 26-1, Đoàn xã Ia Tôr tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ - Tết yêu thương Bính Ngọ 2026”. Điểm rửa xe được đặt tại sân nhà của 2 hộ dân nằm trên trục đường chính của thôn Phú Mỹ và làng Ó Kly. Anh Kpuih Bu - đoàn viên Chi đoàn làng Ó Kly - cho biết: “Thời điểm giáp Tết, công việc bận rộn, song tôi cùng các bạn ĐVTN vẫn tích cực tham gia hoạt động. Ai cũng vui vì làm được việc có ý nghĩa”.

Mức phí rửa xe là 25.000 đồng/lượt, song nhiều người tự nguyện ủng hộ thêm để góp phần giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong một ngày, Đoàn xã đã gây quỹ được 4 triệu đồng, được dùng mua quà để tặng thiếu nhi trong chương trình “Xuân yêu thương” sắp tới.

Chị Rơ Lan H’Blách - Bí thư Đoàn xã Ia Tôr - chia sẻ: “Dù quy mô nhỏ, nhưng hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, xung kích và lòng nhân ái của tuổi trẻ đối với cộng đồng”.

Đánh giá bài viết

