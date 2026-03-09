Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”

(GLO)- Sáng 9-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” năm 2026 tại Trường THPT Mỹ Thọ (xã Phù Mỹ Đông).

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Đông; các cán bộ, giáo viên và hơn 300 đoàn viên, thanh niên thuộc Trường THPT Mỹ Thọ.

tinh-doan-gia-lai-tang-qua-cho-cac-em-hoc-sinh.jpg
10 học sinh là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biển, đảo được nhận quà của Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đại diện Đồn Biên phòng Mỹ An đã thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình còn triển khai hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biên giới, biển đảo, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần “Cả nước vì biển, đảo quê hương”, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng 10 phần quà cho các em học sinh là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biển, đảo.

