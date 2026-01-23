Gia Lai: Tặng quà Tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 23-1, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn Bưu điện tỉnh, Đoàn Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn, Chi đoàn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia” năm 2026 tại Khu công nghiệp Phú Tài.

Tặng quà cho thanh niên công nhân tại chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 50 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam, Công ty TNHH Hồng Ngọc, Công ty OLAM Việt Nam.

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm và 300 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 22,5 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động của các đơn vị nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời chia sẻ khó khăn với thanh niên công nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.