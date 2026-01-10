Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại xã Kim Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 10-1, tại UBND xã Kim Sơn, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng (gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm và mền); trao 20 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 100 áo ấm với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho học sinh bậc THCS.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân và trẻ em.

tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-kim-son-1.jpg
Y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Kim Sơn. Ảnh: ĐVCC

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh; Đoàn VNPT Gia Lai hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và chữ ký số công cộng.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 50 triệu đồng.

