(GLO)- Sáng 28-2, tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai, lãnh đạo phường An Khê; đại diện lãnh đạo các Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Quảng Ngãi; cùng hơn 300 đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thế Huynh

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh đã đề ra 10 chỉ tiêu thi đua trong Tháng Thanh niên năm 2026, gồm: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Mỗi Đoàn cấp xã hỗ trợ triển khai ít nhất 2 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình (riêng đối với Đoàn UBND tỉnh và Đoàn trường Đại học Quy Nhơn mỗi đơn vị hỗ trợ triển khai ít nhất 3 ý tưởng, sáng kiến).

50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 80% thanh niên phát sinh giao dịch trên cổng dịch vụ công trực tuyến; 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 150.000 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

7 xã biên giới của tỉnh xây dựng và ban hành ít nhất 1 đề án tình nguyện vì cộng đồng. 400 triệu đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn từ Quỹ Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, lập nghiệp để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 15.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 2.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Cùng với đó, 5.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Ban Chấp hành Đoàn phường An Khê trao quyết định kết nạp 30 thanh niên ưu tú vào hàng ngũ của Đoàn. Ảnh: Thế Huynh

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn phường An Khê đã trao quyết định kết nạp 30 thanh niên ưu tú vào hàng ngũ của Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 suất quà với tổng trị giá 68 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách và 50 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Khê.

Cùng với đó, trao 30 suất quà với tổng trị giá 18 triệu đồng cho 30 thanh niên nhập ngũ năm 2026; trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi, 500 khăn quàng đỏ (trị giá 50 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; trao 300 suất quà (tổng trị giá 390 triệu đồng) cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ tại phường Hoài Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, xã Ia Hiao; trao tặng 40 cây giáng hương cho Ban Quản lý Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Công ty TNHH Hưng Lợi trao tặng 1 công trình “Thắp sáng quê hương” cho Tỉnh đoàn Đắk Lắk và 1 Công trình “Thắp sáng quê hương” cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, mỗi công trình trị giá 100 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (giữa) cùng đoàn viên, thanh niên thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng. Ảnh: Thế Huynh

Ngay sau lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng; tham quan tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo.

Đồng thời, tập huấn chuyển đổi số, sử dụng công nghệ thông tin và bán hàng trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Trường THPT Nguyễn Khuyến; tổ chức chương trình “Học làm người có ích” tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Khê)...