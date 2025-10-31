Công đoàn phường Quy Nhơn Nam phấn đấu mỗi năm kết nạp 100-200 đoàn viên

(GLO)- Chiều 30-10, Công đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Đại hội Công đoàn phường Quy Nhơn Nam có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung cùng 104 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn phường Quy Nhơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Hằng

Công đoàn phường Quy Nhơn Nam hiện quản lý 7.218 đoàn viên thuộc 66 Công đoàn cơ sở. Ngay sau khi thành lập Công đoàn phường, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động được chú trọng đúng mức.

Các Công đoàn cơ sở đã nỗ lực đổi mới tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đó, góp phần cùng phường Quy Nhơn Nam hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn Nam khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hằng

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Quy Nhơn Nam phấn đấu hàng năm có ít nhất 70% công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; có ít nhất 85% Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động ban hành và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu mỗi năm kết nạp 100-200 đoàn viên mới và thành lập 1-3 Công đoàn cơ sở mới.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn Quy Nhơn Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt-Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.