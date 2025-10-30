Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 30-10, Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Đại hội hướng tới mục tiêu xây dựng Trường ĐH Quy Nhơn trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn.

68 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bảo Long

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Bảo Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Công đoàn trường vững mạnh về tổ chức; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi viên chức và người lao động. Luôn là cầu nối giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nhà trường ổn định, bền vững”.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bảo Long

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí. PGS.TS Phạm Thị Bích Duyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam.