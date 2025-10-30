Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-10, Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Đại hội hướng tới mục tiêu xây dựng Trường ĐH Quy Nhơn trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn.

z7171201423210-9b35c250ad2e28d1a50653a4fd7a165e.jpg
68 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bảo Long

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

z7171201231478-5476a042a37e5aa96f340e4e520cc193.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Bảo Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Công đoàn trường vững mạnh về tổ chức; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi viên chức và người lao động. Luôn là cầu nối giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nhà trường ổn định, bền vững”.

z7171202975630-d6095d7f9acfef442f4b8e9b77b4ade9.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bảo Long

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Quy Nhơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí. PGS.TS Phạm Thị Bích Duyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

Thời sự

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

Tin tức

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null