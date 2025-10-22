Trường Đại học Quy Nhơn làm việc với đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

(GLO)- Ngày 21-10, Trường Đại học Quy Nhơn có buổi tiếp đón và làm việc với ông Terado Hirotsugu-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã chia sẻ với đoàn công tác về định hướng phát triển quốc tế của nhà trường; đặc biệt là những kết quả nổi bật trong hợp tác với các đối tác Nhật Bản thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn tiếp đón ông Terado Hirotsugu (thứ 2 từ trái sang)-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

﻿Ảnh: M.H

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng nhấn mạnh: Nhật Bản luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Trường Đại học Quy Nhơn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và giao lưu văn hóa. Trên nền tảng đó, nhiều hoạt động hợp tác cụ thể đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Những năm gần đây, nhà trường đã đẩy mạnh kết nối với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản; ký kết MoU với Đại học Ashikaga (Nhật Bản), hướng tới các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học; hợp tác với Đại học Khoa học Thể thao Nippon trong lĩnh vực thể thao và võ thuật, mở ra những chương trình giao lưu, biểu diễn và huấn luyện mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản.

Ông Terado Hirotsugu-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng bày tỏ mong muốn kết nối và hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã phối hợp cùng Trường Đại học Quy Nhơn trong việc đưa sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sang thực tập và làm việc tại Nhật Bản; góp phần hình thành thế hệ nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế.

Ông Terado Hirotsugu đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Trường Đại học Quy Nhơn trong hợp tác giáo dục với Nhật Bản. Đặc biệt trong việc phát triển năng lực tiếng Nhật, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và hỗ trợ sinh viên.

Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác; đồng thời, cam kết Tổng Lãnh sự quán sẽ tăng cường vai trò cầu nối, hỗ trợ nhà trường trong việc mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Terado Hirotsugu- Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: M.H

“Thời gian tới, hai bên cùng triển khai các chương trình giao lưu văn hóa, học bổng, các hoạt động thực tập nghề nghiệp và dự án nghiên cứu chung, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới”-ông Terado Hirotsugu khẳng định.

Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các đối tác Nhật Bản trong tương lai và là dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường theo định hướng “Đại học ứng dụng, đa ngành, đạt chuẩn quốc tế”.