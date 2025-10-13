(GLO)- Vượt qua cả truyền hình thương mại, internet trở thành nguồn cung cấp tin tức hàng đầu tại Nhật Bản. Có tới 46,5% số người chọn internet cung cấp tin tức chính hàng ngày tại quốc gia này.

Một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Báo chí Nhật Bản cho thấy, internet đã trở thành nguồn cung cấp tin tức chính hàng ngày tại Nhật Bản, lần đầu vượt qua cả truyền hình thương mại.

Vượt qua truyền hình thương mại, internet trở thành nguồn cung cấp tin tức chính hàng ngày tại Nhật Bản. Ảnh: iDrop News/Nguồn: VOH

Trong một cuộc khảo sát công bố vào ngày 11-10, khi được hỏi nguồn tin tức nào thường được sử dụng hàng ngày thì có tới 46,5% số người chọn câu trả lời là internet.

Trước đây, các đài truyền hình thương mại vốn đứng đầu thì nay lui xuống vị trí thứ 2 với tỷ lệ chọn là 46,1%. Còn tỷ lệ người chọn dịch vụ truyền hình của đài truyền hình công cộng NHK là 35,8%, báo giấy 33,4% và radio 9,2%.

Cũng theo khảo sát, tỷ lệ đăng ký báo đã giảm 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 50,1%, so với mức 88,6% khi lần đầu tiến hành khảo sát trong năm tài chính 2008.

Về tác động đến quyết định bỏ phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hồi tháng 7-2025, khảo sát cho thấy, truyền hình thương mại có ảnh hưởng lớn nhất với 42,5% số người lựa chọn.

Lựa chọn hàng đầu của nhóm từ thiếu niên đến 30 là internet không bao gồm mạng xã hội. Đối với nhóm ở độ tuổi 20, các nền tảng mạng xã hội dạng ngắn, chẳng hạn như X, được ưa thích hơn báo giấy và các hình thức truyền thông truyền thống khác.

Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 5.000 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 18-7 đến 17-8. Trong số này có 2.665 người cung cấp phản hồi hợp lệ.

Được biết, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ internet nhanh nhất, truyền hơn 125.000 gigabyte dữ liệu mỗi giây trên quãng đường 1.802 km.

Tốc độ này gấp khoảng 4 triệu lần tốc độ internet trung bình tại Mỹ và cho phép bạn tải xuống toàn bộ Kho lưu trữ Internet trong vòng chưa đầy bốn phút.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ khám phá các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực viễn thông internet, truyền tải thông tin hiệu quả và mang lại dịch vụ tiện lợi, thông minh hơn cho người dùng.