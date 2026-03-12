iPhone 17e mở bán tại Việt Nam, giá gần 18 triệu đồng

(GLO)- Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết: Năm 2026, iPhone 17e vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Hơn 60% thể hiện sự quan tâm về màu hồng phai, hơn 90% người dùng chọn phiên bản 256 GB.

Ngày 11-3, iPhone 17e đã đến tay người dùng tại Việt Nam. iPhone 17e cung cấp 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và hồng phai. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 17,9 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone 17e vừa ra mắt. Ảnh: Apple

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình “tai thỏ” thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại.

Điểm mới của iPhone 17e là hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2. iPhone 17e hỗ trợ sạc không dây lên đến 15W, so với 7,5W của iPhone 16e.

Đồng nghĩa với việc bạn có thể sạc dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Và với các nam châm tích hợp, bạn có thể dễ dàng gắn điện thoại vào đủ loại phụ kiện từ bộ sạc, ốp lưng và hơn thế nữa.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel giúp ảnh trở nên nổi bật với màu sắc và văn bản sắc nét, dễ đọc.

Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Camera 48MP Fusion linh hoạt trên iPhone 17e sở hữu năng lực của hai camera tiên tiến trong một. Chụp ảnh có độ phân giải siêu cao và quay video 4K chuẩn điện ảnh với độ chi tiết vượt trội, hoặc sử dụng Telephoto 2x để phóng to với chất lượng quang học. Và với ảnh chân dung thế hệ mới, có thể chụp những bức ảnh chân dung đẹp như tranh dễ dàng hơn bao giờ hết.

Máy được trang bị modem di động C1X mới nhất do Apple tự thiết kế. Theo công bố, tốc độ của iPhone 17e nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e.

Dung lượng pin của iPhone 17e là 4.005 mAh, tương đương iPhone 16e. Bộ nhớ của máy được nâng cấp từ 128 GB lên 256 GB cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp nhất dùng bộ nhớ trong 512 GB.

iPhone 17e sẽ là dòng sản phẩm chiến lược dài hạn ở phân khúc dưới 20 triệu đồng. Máy sẽ được bán đều trong nhiều tháng thay vì bùng nổ giai đoạn đầu.

Ngoài các model đời cũ như iPhone 14, 15, trong phân khúc 18 - 20 triệu đồng, iPhone 17e sẽ phải cạnh tranh với các smartphone Android tầm trung như Samsung Galaxy S24FE, Xiaomi 14T, Oppo Reno 12 Pro.