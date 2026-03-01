Nội dung do AI tạo ra phải gắn nhãn nhận biết từ ngày 1-3

(GLO)- Theo Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, nội dung do AI tạo ra phải gắn nhãn nhận biết để phân biệt với nội dung thật. Điều này góp phần hạn chế giả mạo, deepfake và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 11 của Luật quy định, bên triển khai có trách nhiệm bảo đảm âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật.

Đối với sản phẩm là tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật hoặc sáng tạo, việc gắn nhãn quy định tại khoản này được thực hiện theo phương thức phù hợp, bảo đảm không làm cản trở việc hiển thị, trình diễn hoặc thưởng thức tác phẩm.

Ảnh minh họa về Luật Trí tuệ nhân tạo được tạo bởi Google Gemini với nhãn nhận diện ở góc phải, bên dưới. Ảnh: GEMINI/TNO

Ngoài quy định về trách nhiệm minh bạch với người dùng, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 cũng quy định rõ về chính sách hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp AI ở Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo pháp luật về khoa học và công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số và đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận hạ tầng tính toán, dữ liệu và môi trường thử nghiệm.

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và nhóm nghiên cứu có dự án đổi mới sáng tạo khả thi được hỗ trợ để sử dụng hạ tầng tính toán, dữ liệu dùng chung, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số, nền tảng huấn luyện, kiểm thử và dịch vụ tư vấn kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng AI…

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực AI. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật và quy định khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự…