Zalo dẫn đầu Top 10 ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam

(GLO)- Theo báo cáo "Vietnam mobile app popularity 2026" từ Q&Me được thực hiện trong tháng 3-2026, Zalo tiếp tục dẫn đầu Top 10 ứng dụng di động được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, ở hạng mục “Các ứng dụng di động phổ biến nhất dựa trên lượng sử dụng”, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook (91%), Messenger (88%), TikTok (82%) và YouTube (71%).

Các vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về những ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu như mua sắm, di chuyển và thanh toán, gồm: Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo.

100% người dùng nữ tham gia khảo sát cho biết ứng dụng di động được họ sử dụng nhiều nhất là Zalo. Các ứng dụng theo sau gồm Facebook (89%), TikTok (87%), Messenger (87%) và YouTube (73%).

Tương tự, ở nhóm người dùng nam giới, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng 96%, tiếp đó là Facebook (93%), Messenger (89%), TikTok (76%) và YouTube (69%).

Về độ tuổi, ở nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 99%, cao hơn Facebook (91%) và Messenger (84%). Trong khi đó, đối với nhóm người dùng từ 26 tuổi trở xuống, nền tảng Zalo vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với tỷ lệ 96%, giữ vai trò là một trong 2 phương thức liên lạc chủ chốt của thế hệ Gen Z.

Còn ở hạng mục “Nền tảng nhắn tin, gọi điện trực tuyến”, Zalo cũng ghi nhận mức độ sử dụng đạt 98%, cao nhất trong các ứng dụng cùng nhóm. Không chỉ dẫn đầu về độ phủ, nền tảng này còn chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng trong nhóm ứng dụng nhắn tin/gọi điện, cao gấp 2 lần so với Messenger (6%).

Thành tích của Zalo phản ánh thế mạnh của các sản phẩm "Make in Vietnam" khi bám sát thói quen giao tiếp, hệ thống liên lạc và các nhu cầu đặc thù của người dùng trong nước.

Qua đó, góp phần củng cố năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo về khoa học và công nghệ - một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.