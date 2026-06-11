Quân đoàn 34 tập huấn chuyển đổi số cho lực lượng kiêm nhiệm công nghệ thông tin

(GLO)- Sáng 11-6, Quân đoàn 34 đã khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số dành cho lực lượng kiêm nhiệm công nghệ thông tin năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có 51 cán bộ, nhân viên thuộc 15 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, gồm 4 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những nội dung cơ bản, thiết thực về công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số, bám sát yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Duy Tuyên

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Văn Khoa - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn - nhấn mạnh: Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 34 đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức công tác, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính chính xác, hiệu quả và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại, xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT và chuyển đổi số, nhất là lực lượng kiêm nhiệm, cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng khai thác, vận hành hệ thống số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tập huấn chuyển đổi số cho lực lượng kiêm nhiệm công nghệ thông tin năm 2026. Ảnh: Duy Tuyên

Theo chương trình, học viên được nghiên cứu các nội dung về chuyển đổi số trong quân đội; xây dựng, khai thác hệ thống thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; kỹ năng ứng dụng nền tảng số trong cải cách hành chính quân sự. Nội dung tập huấn kết hợp lý thuyết với trao đổi, thảo luận, góp phần nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn.