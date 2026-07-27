(GLO)- Chiều 27-7, GS.TS. Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với lãnh đạo Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm, làm việc tại ICISE. Ảnh: H.Đ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo ICISE đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển của đơn vị cùng những kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và kết nối cộng đồng khoa học quốc tế. Hai bên cũng trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác giữa ICISE với hệ thống các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy mạng lưới các nhà khoa học trong, ngoài nước.

GS.TS. Trần Hồng Thái (thứ hai, từ trái qua) và GS. Trần Thanh Vân (thứ hai, từ phải qua) trao đổi, định hướng tăng cường hợp tác. Ảnh: H.Đ

Là cơ quan nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ hàng đầu cả nước, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển KH&CN. Trong khi đó, ICISE là trung tâm khoa học uy tín trong kết nối cộng đồng khoa học quốc tế, tổ chức nhiều hội nghị khoa học quy mô lớn tại Việt Nam. Sự phối hợp giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng các chương trình nghiên cứu và đào tạo, nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là lần thứ hai GS.TS. Trần Hồng Thái đến thăm ICISE. Trước đó, vào tháng 7-2024, khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ KH&CN, Giáo sư đã đến làm việc tại trung tâm.

Chuyến thăm lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đối với sự phát triển của ICISE, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa trung tâm với các viện nghiên cứu và cộng đồng khoa học trong nước, quốc tế.