Trường Đại học Quy Nhơn hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục đại học Đài Loan

(GLO)- Nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu, ngày 1-7, Trường Đại học Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học Đài Loan (Trung Quốc).

Tại đây, các bên đã trao đổi về định hướng hợp tác như: trao đổi sinh viên, giảng viên; chính sách học bổng; chương trình nghiên cứu chung; chương trình liên kết hoặc song bằng.

Trường Đại học Quy Nhơn ký kết hợp tác với Trường Đại học Quốc lập Kỵ Nam. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, Trường Đại học Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Quốc lập Kỵ Nam (National Chi Nan University). Đây là ngôi trường được thành lập vào năm 1995 tại miền Trung Đài Loan.

Trường có sứ mệnh gìn giữ, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời hướng tới đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính chuẩn hóa quốc tế.

Trường Đại học Quy Nhơn cũng tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Ngô Phụng (WuFeng University). Ngôi trường này tọa lạc tại tỉnh Gia Nghĩa, Đài Loan; được thành lập năm 1965 với định hướng phát triển đào tạo kỹ thuật ứng dụng.

Hiện nay, trường có khoảng 15. 000 sinh viên đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đang theo học các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Trường Đại học Quy Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Ngô Phụng. Ảnh: ĐVCC

Việc hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Quy Nhơn với các cơ sở giáo dục đại học Đài Loan góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các bên, tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững trong tương lai.