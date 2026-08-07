(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhà giáo. Trong đó, đề xuất bổ nhiệm lại đúng hạng và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch đối với giáo viên từng bị chuyển xuống hạng thấp hơn do áp dụng chưa đúng quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư ban hành giai đoạn 2021-2023, một số địa phương đã căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp để không bổ nhiệm giáo viên từ hạng II cũ sang hạng II mới, mà chuyển xuống hạng III.

Điều này khiến nhiều giáo viên dù vẫn đảm nhiệm vị trí việc làm cũ, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vẫn bị giảm hạng chức danh nghề nghiệp, kéo theo ảnh hưởng đến tiền lương và các khoản phụ cấp.

Bộ GD&ĐT đề xuất truy lĩnh lương cho giáo viên bị "đánh tụt" hạng. Ảnh minh họa: ChatGPT

Bộ GD&ĐT cho rằng, việc áp dụng như trên chưa phù hợp với quy định. Việc chuyển từ chức danh nghề nghiệp cũ sang chức danh nghề nghiệp mới là hoạt động chuyển tiếp tương ứng, không phải xét thăng hạng nên không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trong khi đó, quy định về cơ cấu hạng chỉ được ban hành sau thời điểm nhiều giáo viên đã được bổ nhiệm hợp pháp vào hạng II hoặc hạng I theo các quy định trước đây.

Để khắc phục bất cập, dự thảo đưa ra 2 phương án xử lý. Ở phương án thứ nhất, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo vị trí việc làm đang đảm nhiệm và tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Đáng chú ý, ở phương án thứ 2, Bộ GD&ĐT đề xuất giáo viên trước ngày thông tư có hiệu lực bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm trở lại hạng đã được bổ nhiệm trước khi chuyển xếp.

Đồng thời, những trường hợp này được truy lĩnh phần tiền lương và phụ cấp chênh lệch giữa mức đáng lẽ được hưởng với mức đã chi trả trong thời gian bị xếp xuống hạng.

Dự thảo cũng quy định rõ việc bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm quyền lợi đối với những giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định trước đây nhưng bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển tiếp.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được bổ nhiệm theo chính sách thu hút nhân tài hoặc các chính sách đặc thù khác theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi nhằm xử lý những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về chức danh nghề nghiệp giáo viên thời gian qua, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời thống nhất cách thực hiện giữa các địa phương.