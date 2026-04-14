Lần đầu tiên giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX). Lần đầu tiên, giáo viên GDTX có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng.

Thông tư gồm 5 chương và 14 điều, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp GDTX và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS, Chương trình GDTX cấp THPT, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên GDTX.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên GDTX có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở GDTX sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS hoặc THPT. Khi Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực, chức danh “giáo viên GDTX” chính thức được xác lập.

Trên cơ sở đó, Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng, bao gồm hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17) và hạng I (mã số V.07.05.16).

Thông tư mới cũng quy định cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ chính trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên GDTX. Các nhiệm vụ này được quy định cụ thể đối với từng vị trí việc làm tương ứng theo từng hạng.

Trong đó, nhiệm vụ của hạng III là nhiệm vụ chung cho các hạng của chức danh giáo viên GDTX. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.