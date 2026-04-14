Lần đầu tiên giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX). Lần đầu tiên, giáo viên GDTX có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng.

Thông tư gồm 5 chương và 14 điều, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp GDTX và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS, Chương trình GDTX cấp THPT, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên GDTX.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở GDTX sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS hoặc THPT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên GDTX có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở GDTX sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS hoặc THPT. Khi Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực, chức danh “giáo viên GDTX” chính thức được xác lập.

Trên cơ sở đó, Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng, bao gồm hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17) và hạng I (mã số V.07.05.16).

Thông tư mới cũng quy định cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ chính trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên GDTX. Các nhiệm vụ này được quy định cụ thể đối với từng vị trí việc làm tương ứng theo từng hạng.

Trong đó, nhiệm vụ của hạng III là nhiệm vụ chung cho các hạng của chức danh giáo viên GDTX. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

