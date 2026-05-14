Hơn 22.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy đợt cuối năm 2026

NHÃ UYÊN (theo TTXVN, VTV)

(GLO)- Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, số lượng thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 - đợt thi cuối của năm 2026 là hơn 22.000, tăng trên 10% so với đợt 2.

Theo đó, Hệ thống đăng ký thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 3 được mở từ ngày 5 đến 15-4. Các thí sinh đều đã chọn được điểm dự thi theo nguyện vọng.

Thí sinh tham gia kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 2 năm 2026. Ảnh: HUST

Với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi thành công, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi trong 2 ngày 16 và 17-5 tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đây là đợt thi có số điểm thi nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội với hơn 3.000 thí sinh dự thi.

Điểm thi mới mở trong đợt 3 dành cho các thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên...) đặt tại Trường Đại học Tây Bắc có số lượng thí sinh dự thi ít nhất, với 107 thí sinh.

Hiện công tác chuẩn bị cho đợt thi đã được Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị phối hợp hoàn tất. Toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi trên tài khoản MyTSA. Theo kế hoạch, khoảng 10 ngày sau kỳ thi, thí sinh có thể tra cứu kết quả trên tài khoản MyTSA.

Được biết, từ năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội thay đổi phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3 khi sử dụng điểm thi TSA thay cho điểm học bạ như các năm trước. Vì vậy, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển theo phương thức này bắt buộc phải có điểm TSA để hoàn tất hồ sơ xét tuyển.

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

