Tập huấn Chương trình rèn luyện kỹ năng công dân thế kỷ 21 cho giáo viên cốt cán

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-5), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh tổ chức tập huấn Chương trình rèn luyện kỹ năng công dân thế kỷ 21 cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường THCS, THPT tham gia dự án.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng công dân thế kỷ 21 cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Quang cảnh lớp tập huấn Chương trình rèn luyện kỹ năng công dân thế kỷ 21. Ảnh: Sở GD&ĐT

Tại lớp tập huấn, học viên được giới thiệu các nội dung trọng tâm của chương trình; hướng dẫn thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng cho học sinh phù hợp với từng cấp học.

Bên cạnh đó, học viên còn được trải nghiệm các phương pháp giáo dục tích cực thông qua hoạt động thảo luận nhóm, phân tích tình huống, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động.