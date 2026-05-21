Chuẩn bị các điều kiện cho tuyển sinh đầu cấp

(GLO)- Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đang chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Theo đó, các địa phương, trường học tập trung rà soát dữ liệu học sinh, chuẩn bị hạ tầng tuyển sinh trực tuyến và công khai thông tin tuyển sinh nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký.

Chủ động rà soát, chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 được triển khai từ ngày 1 đến 10-6 theo hình thức trực tuyến. Các trường hoàn thành xét tuyển trước ngày 12-6 và công bố kết quả trước ngày 19-6.

Những ngày này, nhiều cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THCS đang tập trung rà soát số lượng học sinh trong độ tuổi, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: H.Đ

Tại Trường Mầm non Hoài Châu Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc), công tác phối hợp điều tra số trẻ trong độ tuổi đến trường đang được giáo viên cùng chính quyền địa phương triển khai.

Theo kế hoạch, năm học tới, nhà trường dự kiến tuyển sinh 270 trẻ và tổ chức 10 nhóm, lớp. Hiện có 73 trẻ hoàn thành chương trình mầm non để vào lớp 1.

Bà Trần Thị Hồng Huệ - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, việc rà soát chính xác số lượng trẻ trong độ tuổi rất quan trọng để nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, bố trí nhóm lớp, đội ngũ giáo viên cũng như các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Ngoài ra, trường cũng tăng cường thông tin đến phụ huynh về thời gian tuyển sinh và các hồ sơ cần thiết để quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi.

Trong khi đó, tại các trường tiểu học, việc chuẩn bị dữ liệu tuyển sinh và phân tuyến học sinh vào lớp 1, lớp 6 đang được thực hiện nhằm hạn chế áp lực trong thời gian cao điểm.

Ông Lê Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Đức Cơ), thông tin: Năm học tới, trường tuyển khoảng 140 học sinh lớp 1, trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20%. Đồng thời, trường có khoảng 160 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học để vào lớp 6.

Trên cơ sở số lượng học sinh dự kiến, nhà trường chủ động xây dựng phương án bố trí lớp học, giáo viên và chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp. Đồng thời, giáo viên cũng được phân công hỗ trợ phụ huynh tiếp cận và thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến thuận lợi.

Tương tự, đối với cấp THCS, các trường đang tập trung chuẩn bị phương án tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo địa bàn tuyển sinh, bảo đảm việc xét tuyển lớp 6 diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Ông Lê Tấn Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Thắng (xã Ngô Mây) cho biết, nhà trường đang phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn để cập nhật số lượng học sinh dự kiến vào lớp 6, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Cùng với việc rà soát dữ liệu và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhiều trường học cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đầu cấp.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến. Phiếu đăng ký dự tuyển được in từ phần mềm tuyển sinh; thông tin học sinh được đồng bộ thông qua mã định danh trên VNeID.

Đây được xem là một trong những nội dung được ngành giáo dục chú trọng, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu tuyển sinh.

Tại Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ), nhà trường tập trung đẩy mạnh công tác công khai thông tin tuyển sinh trên các nền tảng trực tuyến và tại trường học.

Nhà trường thông báo thủ tục hồ sơ, hướng dẫn thời gian tuyển sinh để phụ huynh thuận tiện theo dõi. Việc chuẩn bị sớm giúp phụ huynh có thêm thời gian tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ cho học sinh.

Trong khi đó, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn), cô Nguyễn Thị Mi Sa được phân công hỗ trợ phụ huynh tiếp cận hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh vẫn chưa quen thao tác trên hệ thống nên nhà trường chủ động hướng dẫn từ sớm để tránh lúng túng khi bước vào thời gian đăng ký chính thức.

Ngoài công tác tuyển sinh, ngành giáo dục cũng yêu cầu các địa phương và trường học tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảm sĩ số học sinh/lớp và nâng cao chất lượng dạy học.

Việc chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện từ sớm, đặc biệt là hạ tầng tuyển sinh trực tuyến và dữ liệu học sinh, được kỳ vọng sẽ giúp công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra thuận lợi, tạo sự chủ động cho phụ huynh và học sinh trước thềm năm học mới.