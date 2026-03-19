Tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu học bổng đào tạo tại Liên bang Nga

(GLO)- Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2026, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.

Trong đó có 59 chỉ tiêu đi học đại học ngành nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật phục vụ cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Đề án 1012 (Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035).

Học sinh Việt Nam tìm hiểu các trường đại học tại Liên bang Nga. Ảnh: spbstu.ru/TTO

Bên cạnh đó, các ngành ưu tiên cử đi học thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất, công nghệ hàng không, vũ trụ, ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng, công nghệ hạt nhân, đường sắt, công nghệ sinh học, y - dược, pháp luật.

Thời gian đào tạo với chương trình cử nhân là 4 năm học; chương trình kỹ sư/chuyên gia là 5-6 năm học; chương trình thạc sĩ là 2 năm học; chương trình tiến sĩ là 3-4 năm. Tất cả đều chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga.

Đối với chương trình thực tập chuyên ngành sẽ kéo dài từ 3-12 tháng; chương trình thực tập tiếng Nga là 10 tháng.

Đối tượng dự tuyển là học sinh đang học lớp 12; sinh viên năm thứ nhất; người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng các yêu cầu của học bổng Chính phủ Liên bang Nga.

Học bổng của Chính phủ Liên bang Nga cấp gồm: miễn học phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của Chính phủ Liên bang Nga.

Học bổng cấp bù của Chính phủ Việt Nam gồm: vé máy bay 1 lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.

Riêng đối với ứng viên đăng ký đi học đại học ngành Nhà máy điện hạt nhân (Thiết kế, vận hành và kỹ thuật phục vụ cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Đề án 1012) sẽ được nhận thêm hỗ trợ sinh hoạt phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phải hoàn thiện các thủ tục cam kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về công tác tại Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ trực tuyến trên 2 cổng thông tin điện tử của phía Nga, phía Việt Nam và hồ sơ giấy theo quy định. Cụ thể, nộp trực tuyến tại https://Education-in-russia.com và http://tuyensinh.vied.vn

Đối với hồ sơ giấy, ứng viên nộp 1 bộ hồ sơ tiếng Nga đến hết ngày 31-3-2026 (tính theo dấu bưu điện) tới Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (501 Kim Mã, Bа Đình, Hà Nội); nộp 1 bộ hồ sơ tiếng Việt đến hết ngày 30-6-2026 tới Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT (35 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội).

Ngoài ra, ứng viên cần chuẩn bị thêm 1 bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Nga để mang sang Liên bang Nga nếu được cử đi học.