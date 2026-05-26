Chỉ 13 trong gần 60.000 thí sinh đạt trên 90 điểm kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội

(GLO)- Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tại kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) chỉ có 13 em trong tổng số gần 60.000 thí sinh đạt số điểm trên 90 sau 3 đợt thi.

Ngoài ra, theo thống kê của nhà trường, có 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54,96/100.

Trong đó, điểm cao nhất của năm 2026 là 98,98 điểm, thuộc về em Nguyễn Tuấn Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đây cũng là mức điểm kỷ lục từ trước đến nay.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026. Ảnh: HUST/LĐO

Tính riêng đợt thi thứ 3 diễn ra vào ngày 16 và 17-5, trong tổng số hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi TSA, có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 3 là 53,17/100. Điểm cao nhất của đợt 3 năm 2026 là 93,76/100 thuộc về 1 học sinh đến từ Trường THPT Ninh Giang (Hải Phòng).

Bài thi TSA gồm 3 phần: tư duy Toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Được biết, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Kết quả bài thi TSA được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh năm 2026.