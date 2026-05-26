Chỉ 13 trong gần 60.000 thí sinh đạt trên 90 điểm kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội

MỘC TRÀ (theo Znews, LĐO)

(GLO)- Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tại kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) chỉ có 13 em trong tổng số gần 60.000 thí sinh đạt số điểm trên 90 sau 3 đợt thi.

Ngoài ra, theo thống kê của nhà trường, có 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54,96/100.

Trong đó, điểm cao nhất của năm 2026 là 98,98 điểm, thuộc về em Nguyễn Tuấn Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đây cũng là mức điểm kỷ lục từ trước đến nay.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026. Ảnh: HUST/LĐO

Tính riêng đợt thi thứ 3 diễn ra vào ngày 16 và 17-5, trong tổng số hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi TSA, có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 3 là 53,17/100. Điểm cao nhất của đợt 3 năm 2026 là 93,76/100 thuộc về 1 học sinh đến từ Trường THPT Ninh Giang (Hải Phòng).

Bài thi TSA gồm 3 phần: tư duy Toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Được biết, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Kết quả bài thi TSA được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh năm 2026.

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

Báo và PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp - livestream chương trình “Tiếp bước trường thi”

(GLO)- Chương trình truyền hình trực tiếp “Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026” với chủ đề “Tiếp bước trường thi” sẽ mang đến những thông tin mới nhất về tuyển sinh, xu hướng ngành nghề và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia, đại diện ngành giáo dục và các trường đại học.

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

