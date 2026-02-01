Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Một trong những điểm chính của CSCA là việc Toán học trở thành môn bắt buộc đối với tất cả ứng viên, kể cả những người đăng ký các ngành nghệ thuật và nhân văn. Điều này phản ánh triết lý giáo dục rằng, tư duy định lượng được xem là nền tảng cơ bản cho bất kỳ học giả nào ở bậc đại học, bất kể lĩnh vực chuyên môn.

Từ 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Ảnh minh họa: Vimiss

Bên cạnh đó, những ứng viên theo học ngành sư phạm sẽ làm bài kiểm tra môn Tiếng Trung chuyên ngành, được thiết kế riêng cho khối nhân văn và khối STEM. Vật lí và Hóa học là các môn tự chọn, tùy theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo. Các môn khoa học thi bằng Tiếng Trung và Tiếng Anh.

Được biết, ban đầu, CSCA chỉ áp dụng bắt buộc với những sinh viên nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc và được tổ chức trực tuyến qua hình thức giám sát từ xa; một số quốc gia có thể tổ chức thi trực tiếp.

Tuy nhiên, quyết định áp dụng CSCA cho sinh viên quốc tế được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc. Đồng thời, điều này cũng cho thấy, Trung Quốc không muốn tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài về chuẩn học thuật đầu vào.